Notifican a Aras denuncia colectiva

Chihuahua— La empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I de C.V. fue notificada de una demanda civil colectiva promovida por 77 personas, misma a la que ya ha dado contestación, según informó su abogado externo, Jorge Emilio Hernández Mata.

El defensor explicó que esta demanda fue presentada ante un juez de Distrito y se les notificó el jueves 17 de febrero por una abogada particular de nombre Gabriela Quezada. Como respuesta al escrito de demanda, se manifestó que no es la vía correcta ya que no cumple con los requisitos de una acción colectiva, además de que en el propio contrato se estableció una cláusula donde las partes se someten a la competencia de los tribunales del fuero común de esta ciudad y no a los juzgados federales de distrito.

Añadió que tras responder a esta demanda, también fue informado de otras dos individuales, por la vía mercantil, los días 22 y 23 de febrero, a las que dará contestación dentro de los siguientes días, de acuerdo con los tiempos procesales.

Aunque la demanda colectiva que ya fue notificada se radicó en un juzgado federal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha recibido al menos 763 demandas contra la firma Aras, según los últimos datos que proporcionó el área de Comunicación Social. De acuerdo con la magistrada presidenta del TSJ, Myriam Hernández Acosta, por el momento se están desahogando actos perjudiciales o previos al juicio como la promoción de providencias precautorias, que se deben realizar antes del emplazamiento o notificación de la demanda.

Hernández Acosta ya había señalado que los actos prejudiciales que se han efectuado tienen como fin que los promoventes subsanen las demandas incompletas, presentando documentación o aclarando sus planteamientos.

Por otra parte, el abogado Jorge Emilio Hernández explicó que ni él ni alguno de los directivos de la firma han recibido citatorios por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para declarar respecto a las más de 3 mil 640 querellas por fraude que se han presentado en todo el estado.

Esperan amparo contra embargo

El jurista manifestó, asimismo, que siguen en espera de la resolución al amparo promovido el 29 de noviembre de 2021 ante un juez de Distrito en contra de este aseguramiento, además de que durante la siguiente semana promoverán otra demanda de amparo respecto de la prórroga de 30 días que solicitó la Fiscalía para mantener bajo embargo precautorio 73 bienes inmuebles relacionados con Aras, pues desconocen el motivo de esta extensión que pidió la autoridad.

La ampliación del embargo se solicitó días antes del 24 de febrero, fecha en que venció la primera determinación judicial, para así poder mantener bajo resguardo dichos inmuebles por 30 días más.

El primer aseguramiento de la Fiscalía fue de 53 bienes desde el 26 de noviembre de 2021. Luego se incautaron otros 16 desde el 3 de diciembre. Luego, el pasado 1 de enero, logró el aseguramiento de los cuatro lotes donde se construyó una mansión de mil metros cuadrados, valuada en 30 millones de pesos, a nombre de Flor Edith Salazar Rojas, esposa del anterior CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas.

Finalmente manifestó que está abierto a atender a las personas que se consideren afectadas, a quienes les sugirió hacer una cita a través de su secretaria, pues es común que se encuentre fuera de su despacho, atendiendo audiencias y diligencias de los diversos clientes que tiene en su cartera.

