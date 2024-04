Chihuahua.- Migrantes asentados en el campamento del sur de la ciudad, sobre el bulevar Juan Pablo II, expresaron que durante su trayecto por México prefieren lidiar con grupos delictivos que con autoridades de migración.

Señalaron que durante su paso por el sur del país a muchos de ellos se les pide el pago de 70 dólares con lo que se les coloca un sello de un gallo, símbolo asociado al Cartel Jalisco Nueva Generación, y tras este pago se les brinda incluso comida y traslado.

Por el contrario manifestaron que migración les ha impedido el paso en varios puntos del país y han perdido en redadas como las del lunes su dinero y regresan a donde empezaron sin nada.

“Ya nosotros preferimos a los carteles que a los de la migración. Nos cobraron 70 dólares, mil 100 pesos nos sellaron y nos llevaron hasta Tapachula, en Cintalapa nos agarró el cártel de Chiapas y le dimos la colaboración y nos subió directamente hasta Juchitán con una colaboración de 400 pesos. Es mejor porque hasta comida y agua nos dieron, ahí no caminamos. Pero los de Migración te quitan 200 pesos por cada persona pa’ dejarte avanzar, pero no te llevan, te quitan la plata y luego te mandan pa’tras (sic). Ibamos como nueve personas todos apretados pero sí te llevan”, expresaron.

Enfadados por las agresiones que dijeron haber sufrido como parte del operativo del lunes en el que trasladaron a cientos de ellos en autobuses, los migrantes que lograron escapar entre jaloneos abundaron en que están cansados de tener que escapar a las autoridades de migración que les cobran y luego más adelante en otra redada los devuelven, cosa que, consideraron, no pasa con la delincuencia que los deja avanzar e incluso los traslada. Sin embargo no para todos hay buenas experiencias, pues quienes no pueden pagar estas cuotas han sufrido también de malos tratos y secuestros. Pues algunos de los grupos consultados señalaron que han enfrentado situaciones muy difíciles en su paso por México.

“Lo que queremos es que nos dejen en paz. Que podamos agarrar un bus como una persona normal, que no nos humillen, que no nos hagan en mal. Nosotros venimos de Venezuela y al llegar a Colombia no tenemos problemas, al llegar a Panamá tampoco, porque si agarramos un autobús de Tapachula hasta Ciudad de México, tomas un autobús y te cobra mil pesos, nos vamos tranquilos, no duramos más tiempo acá, no sufrimos. Porque la migración es la que nos estanca a nosotros”, dijeron.

“Nos mandaron 2 mil 500 pesos y la migración nos los quitaron. Lo perdimos cuando nos agarraron y es que hay que dejarlos atrás porque si no es regresarnos. Tamos sufridos y esa era la única plata que traíamos como para defendernos”, abundaron.