‘Nos sacaron de noche; se movieron como las ratas’

Chihuahua— Bajo el argumento de que el gobernador firmó el 3 de diciembre de 2019 un acuerdo con la Federación para permitir la extracción de las presas El Granero y Las Vírgenes, agricultores del módulo 4 del Distrito de Riego 005, encabezados por Andrés Valles, decidieron trasladarse en caravana hacia Palacio de Gobierno para bloquear el recinto gubernamental, sin embargo, el cierre duró hasta las primeras horas de este lunes, cuando fueron desalojados por granaderos. “A los campesinos no nos van a ver arrodillados”, advirtió el líder, Andrés Valles, en reacción por el hecho.

De manera simultánea, el 19 de marzo un grupo de 200 productores se desplazó a San Luis Potosí para solicitar atención directa de Javier Corral, quien participaba en reuniones políticas, mientras en Chihuahua el conflicto por el agua se acentuaba.

Durante cinco días permaneció el bloqueo, hasta que minutos antes de las 06:00 horas de este lunes, comenzaron a llegar elementos estatales a las inmediaciones de Palacio de Gobierno, auxiliados con macanas, escudos, aplicando táctica y con grúas para retirar los vehículos pesados que servían de barrera en el bloqueo.

“El gobernador no da la cara, no despacha aquí, no recibe, no resuelve… solamente actuaron en la noche, en la madrugada como las ratas, porque las ratas se mueven en la noche, en la oscuridad; así se movieron en la noche y no respondimos las agresiones, nos quieren ver hincados, arrodillados, pero no somos ese tipo de ciudadanos ni ese tipo de agricultores”, dijo Andrés Valles, uno de los líderes del movimiento.