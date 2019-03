Nos quedaremos con los policías honestos: Aparicio

Chihuahua.- Luego de que dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueran detenidos la Fiscalía General del Estado (FGE), al ser sorprendidos robando gasolina de sus patrullas, el titular de la CES, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que se quedaran con los policías honestos.

Fue este fin de semana cuando dos agentes de la Policía Estatal, adscritos a la ciudad de Chihuahua, fueron detenidos por el personal de la Dirección de Asuntos Internos de la FGE, esto al ser sorprendidos realizando transacciones ilícitas con las tarjetas de carga de combustible para las unidades oficiales.

Advirtió en que no habrá de tolerarse ningún acto de corrupción o mala práctica policial al interior de la Corporación, además explicó que fue la propia Comisión Estatal de Seguridad quien solicitó la investigación a la Dirección de Inspección Interna, esto derivado de la manipulación que llevan a cabo los oficiales.

“Nuestro objetivo es quedarnos con los elementos que tengan una verdadera vocación de servicio; actos como este no serán tolerados, van en contra de la imagen de nuestra Corporación”, expresó el titular de la CES.

El Comisionado Estatal de Seguridad, comentó que no es la primera ocasión en que se detiene a algún elemento de la Comisión, de la Fiscalía o incluso de la Policía Federal.