Chihuahua.– “Nos preocupa la estabilidad de la universidad… creo que la juez Martha Cecilia Zúñiga se extralimitó al aceptar el amparo y por las vías legales vamos a buscar que nuestra toma de protesta se haga lo más pronto posible”, señaló el rector electo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos.

Mencionó que hoy es el último día de la administración del rector saliente, Jesús Villalobos Jión, y de su equipo de trabajo, de quienes, reiteró, tienen que irse.

“Estamos viendo ese tema –llegada de su equipo de trabajo–, y mañana (hoy) es el último día de una administración por Villalobos y Facio. Considero que los criterios de la Juez Segundo de Distrito son opuestos como lo otorga la suspensión afectándome, desde ahí empezamos con un escenario jurídico y lo que más nos preocupa es la estabilidad de la universidad; si ésa es la vía la tomaremos.

El actuar de ella, el proceder al aceptar ese amparo, la resolución que emite, pone en riesgo eso”, dijo Rivera Campos.

Entrevistado por El Diario este lunes, mencionó que no logró con éxito tener un acercamiento y acuerdo con el maestro de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Omar Venegas quien interpuso el amparo 1940/2022.

“Tendimos un lazo para hacer una conexión y ver qué podíamos platicar con él. No tuvimos esa apertura de parte del maestro y siempre respetaremos eso, por lo que procederemos con todos los instrumentos judiciales al respecto”, abundó.

‘Zúñiga se extralimitó’

Al referir que la juzgadora federal se extralimitó en la suspensión definitiva que le concedió a favor de Venegas, y que le impide tomar protesta como rector, Rivera Campos dijo: “a mí me regaña (en la resolución) porque no presentó una lista de quiénes son mis familiares, diciendo quiénes son cuando es una convocatoria que no lo requiere y donde la universidad es autónoma en su Gobierno, estos temas los vamos a llevar nosotros por las vías legales para que nuestra toma de protesta se haga lo más pronto posible, pudiera ser en semanas o en tres meses”, dijo.

Afirmó el rector electo que hay un grupo que está detrás de Omar Venegas y quienes pretenden impedir su llegada a la rectoría.

“Yo creo que el maestro Venegas es un instrumento final, con él encontraron quién firmara ese amparo, quién lo interpusiera. El maestro es docente universitario, yo creo que anduvieron buscando y definitivamente hay un grupo detrás de esto que no le parece que estemos llegando con nuevos rostros, nuevas caras, pero mi equipo de trabajo inicia y estarán tomando protesta esta misma semana.

Con estos nuevos rostros universitarios vienen los nuevos proyectos y eso no impide que llegue mi equipo, ni tampoco que deje de tener mi estatus de rector electo, porque la elección y la convocatoria no se ha tocado”, finalizó Luis Alfonso Rivera Campos.

Nombres y facultades

1. Cristina Cabrera Ramos

Contaduría y Administración

2. René Núñez Bautista

Medicina y Ciencias Biomédicas

3. Fabián Vinicio Hernández Martínez

Ingeniería

4. César Eduardo Gutiérrez Aguirre

Derecho

5. Mario Alberto Duarte Bustillos

Ciencias Políticas y Sociales

6. Javier Horacio Contreras Orozco

Filosofía y Letras

7. Emiliano Zapata Chávez

Ciencias Químicas

8. Juan Antonio Galache Vega

Odontología

9. Ricardo Aarón González Aldana

Ciencias Agrotecnológicas

10. Olinda Ornelas Benítez

Economía

Los diez nuevos directores

Los diez nuevos directores de facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) rindieron ayer protesta en la sala de Consejo Universitario.

El rector saliente, Jesús Villalobos Jión, fue el encargado, en una breve ceremonia que inició a las 11:30 horas y se extendió por ocho minutos, de tomarles la protesta y a quienes felicitó ampliamente.

La investidura de los nuevos titulares de las Unidades Académicas fue bien recibida por la comunidad universitaria, pues su período se extenderá hasta el 2028.

Los directores fueron electos por los 63 consejeros universitarios, quienes a través de su voto les brindaron la confianza para dirigir las facultades de la UACH.

Al finalizar el acto protocolario, que se transmitió por las redes sociales de la universidad, se ofreció un pequeño banquete en su honor.

Al haber rendido la toma de protesta los diez directores se convierten en automático en consejeros universitarios con voz y voto.