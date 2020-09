El Diario de Chihuahua

Chihuahua— “Nosotros no íbamos armados, vimos a un carro chico con la leyenda (sin agua no hay vida) custodiado por la Guardia Nacional (GN) y nos acercamos a ayudar y luego así escuchamos disparos”, declaró ante los medios de comunicación Jaime Torres, agricultor que resultó herido por el ataque de elementos de seguridad federal.

Ayer por la mañana con la presencia de sus tres hijos, Jaime dio su primera entrevista para hablar sobre los hechos ocurridos el 8 de septiembre cuando sufrieron un ataque de armas de fuego por parte de elementos de la GN; él resulto gravemente herido, mientras que su esposa Jessica Estrella Silva Zamarripa, falleció el mismo día.

Aún con dificultad para hablar, Jaime Torres, dijo que tras salir del hospital han sido días muy difíciles sin su esposa Jessi, pero ahora sólo quiere salir adelante con sus hijos, que se haga justicia para su esposa y que la lucha por la defensa del agua continúe.

“A mis amigos de Chihuahua, hay que salir adelante con la lucha, no hay que dar marcha atrás”, fue su mensaje para sus compañeros agricultores.

– ¿La GN dice que repelieron la agresión por parte de ustedes?

– “No yo no lo provoque, nos dispararon por la espalda, todo fue muy rápido, no nos venían persiguiendo y tampoco nos atravesamos, nosotros veníamos de boquilla”, detalló Jaime.

“Todos los agricultores traemos una leyenda de ‘sin agua no hay vida’, cuando veníamos llegando a Delicias, pasó un carro chico con esta frase y lo venían custodiando dos camionetas de la GN y baja a una intercepción y nosotros lo seguimos para ver que estaba pasando para brindarle ayuda”, narró sobre los hechos de ese día.

Dijo que al igual que él, iban varios compañeros en caravana y en cuanto bajaron a intentar acercarse sucedió todo. “Nosotros no traíamos armas y no escuchamos disparos hasta que nos dispararon”, agregó.

Reiteró que no quiere que quede en vano la muerte de su esposa, y al presidente de la republica mexicana, Andrés Manuel López Obrador, le dijo que él está mal y que no le está llegando la información correcta o no sabe lo que esta pasando; pero “está mal lo que está haciendo, nos esta haciendo pelear al pueblo contra el pueblo”, recalcó.

“Que retiren a la Guardia Nacional ya, y que se informe bien de lo que está pasando”, fue el llamado que hizo al Gobierno federal.

– ¿Tiene protección, tiene miedo?

– “Con lo que paso, ya no se sabe”, respondió.

Por otro lado su abogado Javier Robledo Zuñiga, quien se encontraba presente, dijo que desde el punto de vista de que la agresión provino de una institución de seguridad pública federal, lógicamente ya no se atreverían a tanto; “no existe ese temor de que la GN quiera venir a agredirlo”.