¡Nos destrozaron la vida... cuándo acabará este infierno!: hermana de víctima

Chihuahua— A 25 días de haber desaparecido José Antonio Maldonado Payán, la familia se encuentra desesperada al no saber nada de él. “¡Nos destrozaron la vida.... cuando acabará este infierno!, expresó Perla, hermana del joven de 18 años de edad.

“Ese domingo se alistó para ir a jugar futbol, nunca imaginé que se lo fueran a llevar y mucho menos que no volvería a verlo, sólo pido que lo encuentren con bien, porque era un muchacho sano y trabajador,” comentó María Teresa, la madre de José Antonio.

Fue el domingo 14 de julio, hace 25 días, cuando dos hombres armados a bordo de un vehículo azul de reciente modelo se llevaron al joven, justo a un par de casas de donde vivía, entre las calles Tomás Hernández y Novena, desde entonces la familia no descansa por la angustia y la desesperación de no poder hacer nada.

Agregan que la Fiscalía solamente les dicen que lo buscan, pero que no tienen pistas de dónde pudiera estar, por lo cual creen que realmente no están haciendo el trabajo adecuado, a pesar de que se les brindó información de lo sucedido ese día.

“Ese día (domingo 14 de julio) vi un vehículo azul parado en la tortillería, creí que era un Uber y que estaba esperando a alguien, nunca me imaginé que ellos se llevarían a mi hijo,” comentó la madre del joven, molesta con ella misma, “daría la vida por que regresara Toño”.

La abuela de José Antonio, María de Jesús, expresó con sus ojos llenos de lágrimas, “Ya lo queremos que no lo entreguen, aunque sea muerto, pero que sepamos donde está.”

“Quien se lo llevó no sabe que destrozó una familia, que nos robó la felicidad, porque no sabemos nada de él, no entendemos porque se lo llevaron si no era una mala persona”, dijo la hermana.

“Es mi hijo, a ellos qué, no les duele, son tantas semanas sin saber de él y porque se lo llevaron”, dice María Teresa.

Asimismo mencionaron que José Antonio a pesar de tener un problema de retención, a tal grado que batallaba para leer y escribir, pero aún así logró sacar su certificado de secundaria y pretendía continuar sus estudios.

Perla, afirmó que su hermano es muy activo, trabajador, que le tocó vender fruta en los cruceros, el Día de los Muertos acudía al panteón para realizar limpieza a las tumbas, trabajó en un expendio, muy sano y madrugador, jugaba fútbol.

Familiares dijeron que debe haber más rondines de las policías, porque hay muchas personas que han sido levantadas, pero que sean gente “derecha”, para brindar realmente una seguridad para las personas, porque esto pasa en muchas colonias de la ciudad.