‘Nos abandonaron en la Sierra’, denuncian artistas

Un grupo de artistas invitado al Festival Internacional Chihuahua (FICH), denunció que fue abandonado en la Sierra de Chihuahua por parte de los choferes contratados por organizadores del evento, lo cual puso en riesgo su vida.

Durante su trayecto por la Sierra, los integrantes sufrieron lesiones y pérdida de equipo, debido a que fueron trasladados en unidades –proporcionadas por el FICH– no aptas para ese tipo de terreno; con llantas número 13, es decir, muy bajas, por lo que en ocasiones se atascaban y tenían que sacarlas, además de que constantemente debían bajar y caminar para evitar que el peso hiciera que cayeran a las pendientes.

César Moriel, director del grupo musical concertista Vorspiel, indicó que esta situación ocurrió el pasado fin de semana cuando se dirigían a su segunda presentación como parte de la agenda del FICH, en Morelos, Chihuahua, en la frontera con el estado de Sinaloa y a la cual nunca pudieron llegar.

“Los conductores que ellos contrataron para llevarnos de Ciudad Juárez hasta los eventos que teníamos que cubrir y regresarnos a Juárez, se molestaron mucho cuando les externamos nuestra opinión de que esas camionetas no son adecuadas para andar en esos terrenos y en la discusión uno de los choferes nos dijo que si no queríamos seguir por los caminos que tenían planeados hacer nos bajáramos a caminar y llegáramos a donde nos diera la gana, así, en medio de la Sierra”, mencionó.

Durante el trayecto a una de las integrantes le picó un insecto, lo que le provocó una reacción alérgica que de momento la tiene en una silla de ruedas, además de que perdieron algunos instrumentos y otros resultaron dañados, aseguró.

Dijo que en ese lapso se toparon con varias camionetas tripuladas por personas armadas, al parecer del crimen organizado, quienes los cuestionaron a dónde se dirigían y si no tenían que ver con grupos contrarios a ellos.

“Los choferes se portaron con nosotros muy mal, tuvimos que cruzar arroyos, ríos, kilómetros a pie y al final nos dejaron ahí, en un lugar que se llama Polanco, ahí dijeron que ya se iban, que si queríamos regresarnos con ellos o quedarnos”, mencionó.

Ante esto, dijo que prefirieron quedarse en ese sitio que consideraron seguro –ahí hay aproximadamente 10 viviendas– para comunicarse y pedir ayuda vía telefónica.

En esa travesía iban 13 artistas, siete de ellos de su agrupación musical, tres de un espectáculo de baile cubano, una pareja de clown y él, de los cuales, cuatro personas regresaron junto con los choferes y nueve se quedaron, indicó.

Bajaron su equipaje y los instrumentos musicales y pidieron a una habitante del lugar que les permitiera guardarlos en su casa para no dejarlos en la carretera, narró.

“Yo soy un artista contratado por el FICH junto con mi agrupación y no me correspondía investigar si los choferes que ellos emplearon están capacitados o no, porque resulta que uno de ellos no es chofer, no tiene licencia, es amigo del otro y fue así como por sacar dinero extra”, refirió.

Indicó que logró contactarse con personas en Chihuahua, Juárez y Creel y organizadores del festival enviaron camionetas adecuadas y choferes capacitados para que los llevaran a la capital.

Pese a la situación, una vez que estuvieron a salvo y lograron llegar a la ciudad de Chihua-hua, buscaron reunirse con la secretaria de Cultura del Estado, Concepción Landa, quien no los recibió y lo único que hizo fue ayudarlos a regresar a Ciudad Juárez, mencionó en entrevista para El Diario.

Moriel asegura que busca asesoría para determinar qué acciones legales puede realizar para proceder ante estos hechos.

Destacó además que su grupo está integrado por músicos reconocidos a nivel nacional e internacional, como un pianista que fue parte de la Ópera Nacional de Cuba y Daniel Ortega, baterista juarense que es considerado uno de los mejores del país.

La tarde de ayer cuando El Diario atendió esta denuncia, se buscó la versión oficial de la Secretaría de Cultura y del FICH en relación a estos hechos, ante lo cual, la coordinadora de Comunicación Social de la dependencia Tania Escobedo, mencionó que los directivos del festival se comunicarían para fijar su postura, sin embargo, hasta el cierre de la edición no se había recibido la llamada.