'Normaliza' Gobierno la violencia: activistas

Ante la espiral de violencia que se vive en la ciudad, con dieciseis asesinatos registrados en un lapso de 30 horas, activistas sociales urgen al gobernador Javier Corral Jurado una mayor efectividad en el combate a la impunidad y dé a conocer estrategias claras y efectivas en materia de seguridad.

Y mientras en Juárez se registraba el día más violento del mes el jefe del ejecutivo practicaba golf en horas hábiles, cuestionaron activistas sociales.

El mandatario estatal fue invitado por Rodolfo Martínez Montes, expresidente del consejo de administración del Club Campestre y ahora presidente de la Asociación Mexicana de Golf Seniors, para participar en un torneo que se realizó en el Club Campestre de la ciudad de Chihuahua la mañana del viernes.

“Si bien el gobernador tiene derecho a una vida privada y de gozar del esparcimiento, lo chocante es que no hay una atención real a la terrible realidad que se vive en Chihuahua, particularmente en Juárez”, consideró Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).

El viernes fueron asesinadas 10 personas incluyendo un interno del Centro de Reinserción Social número tres, certificado por cumplir 137 estándares internacionales por parte de la American Correctiona Association (ACA, por sus siglas en inglés), las primeras horas del sábado otras seis personas eran privadas de la vida en diversos hechos violentos.

La socióloga y catedrática universitaria, Lourdes Almada Mireles, expuso que el comportamiento del jefe del ejecutivo demuestra que la autoridad normalizó la violencia y reprobó que fuera personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) el que filtraran que, al menos cuatro de las víctimas del viernes, contaran con antecedentes penales.

“No cambia la actitud de la autoridad, ni la falta de compromiso, ni el discurso que pretende eximirse de responsabilidades de avanzar en un estado de derecho, es desesperante”, dijo.

El índice de homicidios en esta frontera se mantiene al alza, sólo en septiembre han sido privadas de la vida 83 personas, entre ellas cuatro mujeres, dos mujeres transgéneros, adolescentes, personas de la tercera edad y el grueso de las víctimas eran personas en edad productiva.

Del primero de enero y hasta este sábado 21 de septiembre en Juárez fueron cometidos mil 102 crímenes y en más del 70 por ciento de los casos, los homicidios dolosos fueron perpetrados con proyectil de arma de fuego.

“Me parece terrible que el Gobierno federal y estatal no hayan encontrado una forma de detener esta violencia generalizada que hay en el país y hablando de Chihuahua ya tenemos varias décadas sufriendo violencia, primero contra las mujeres, todavía no se resuelve eso y empezamos con la violencia más general, que los gobiernos ‘achacan’ al narcomenudeo, pero, por otro lado, no vemos avances en una política de atención a esta violencia”, dijo la directora de Cedimac.

Agregó que la respuesta del Gobierno federal es militar la seguridad, lo que rechaza.

“Al contrario, apostarle a la militarización hace el problema mayor por la violación a los derechos humanos. Nos preocupa que los gobiernos ven estos asesinatos como algo que va a ocurrir, sin hacer ninguna propuesta para evitarlo”, agregó Mendoza.