Nombran otros 14 jueces provisionales pese a amparos

Aunque el Consejo de la Judicatura realizó un proceso de selección de jueces de primera instancia –que ha provocado una serie amparos e incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, el Poder Judicial continúa nombrando jueces provisionales.

A la fecha se han asumido otros 14 juzgadores que tienen la figura de provisionales.

El abogado de los jueces que han presentado los juicios de amparos contra el concurso de oposición, José Carlos Medina Armendáriz, informó que todos los ganadores del concurso ya recibieron una plaza aunque continúan sin resolverse de fondo los amparos y además se entregaron 14 plazas a jueces provisionales.

En marzo de 2018 el Consejo de la Judicatura emitió una convocatoria, la CJE/002/2019, para concursar 56 plazas de jueces de primera instancia en los municipios de toda la entidad; algunos de estos espacios ya estaban ocupados por resolutores que fueron designados de forma discrecional y a quienes se les denomina “provisionales”.

Los provisionales que participaron en el concurso de oposición y que no fueron seleccionados interpusieron amparos para denunciar que no deberían ser destituidos ni reemplazados pues ninguno de sus nombramientos se estableció que terminarían sus funciones y que estaban esperando que sus nombramientos fueran confirmados por el Pleno del Poder Judicial del Estado. Los jueces provisionales así como personas externas al Poder Judicial que participaron en el concurso también denunciaron irregularidades en el concurso entre estas la filtración de las respuestas al examen general de conocimiento a personas cercanas a figuras políticas y de poder, manipulación de calificaciones, falta de claridad y de justificación en la metodología y aplicación del examen psicométrico, la falta de apego a la metodología establecida para la evaluación de la simulación de audiencias, el favorecimiento de un concursante que utilizó una laptop aunque no estaba permitido, indicó Medina Armendáriz.

El litigante particular indicó que a pesar de todos los conflictos que ha generado el concurso y la determinación del Poder Judicial de no analizar el desempeño de los provisionales para determinar si los ratifica o no, continúan los nombramientos discrecionales.

“Así también el Consejo reconoce haber nombrado con absoluta discrecionalidad a 14 nuevos jueces por carga de trabajo”, indicó para luego explicar que esa información consta en los oficios emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura en los oficios SECJE 962/2019 y SECJ 1193/2019.

Además agregó que el Consejo de la Judicatura ha nombrado 108 jueces provisionales en un período de dos años.





