‘Nombramiento fue con dolo’

Chihuahua– El gobernador del estado, Javier Corral, bajo el pretexto de arreglar las finanzas de la salud pública, hizo el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Salud con dolo, comentó el doctor Otto Campbell.

Agregó que éste es el sentir de la mayoría de la comunidad médica de la entidad, ya que buscan ahorrar dinero para el Estado como si fuera un negocio, afectando al Sector Salud cuando este es un área a la cual no se deben limitar los recursos.

Comentó que se repite la historia que se vivió cuando estaba al frente Pedro Hernández, en la administración de César Duarte, quien hizo un “marranero” en las finanzas perjudicando la salud del estado.

Otto Campbell mencionó que no se dio una explicación ante los directivos médicos y a organizaciones del gremio, simplemente invitó a este nombramiento y lo hizo con dolo.

Dijo que el nuevo secretario de Salud llega con demandas, “es un chapulín sin seriedad, además de dar mala espina sobre el manejo de recursos públicos”.

El galeno expresó que, en materia de recursos, el mandatario estatal habló de una inversión millonaria para el Sector Salud, sin embargo, ésta no se ha visto, ya que en el caso particular del Hospital Central, que es exclusivo Covid, se ha mantenido con insumos producto de donaciones y no de dinero público.

Asimismo, recordó que “este personaje (Corral) como cualquier vil político se desdijo, faltó a su palabra, y quedó demostrado al no cumplir con los 10 compromisos con el gremio médico, estos fueron firmados ante notario público cuando estaba en campaña”.

“En Pensiones Civiles del Estado despidieron a muchos médicos, quitaron especialidades, pero contrataron a tres administrativos que ganan el doble de los médicos, antes era un ejemplo nacional y ahora está en ruinas”, expresó Campbell.

“Si piensan que ahorrando dinero va a mejorar la salud, están muy equivocados, ya que es el único rubro donde no se debe limitar el recurso, sobre todo en esta época de pandemia”, finalizó el galeno.