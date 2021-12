Noel Chávez, COEPI y Ayuntamientos entregan apoyos en la Sierra Tarahumara

Guachochi.- Ante un clima de hasta 3°C, el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Noel Chávez, el coordinador estatal de los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón y los alcaldes, José Miguel Yáñez de Guachochi y Aarón Ruelas de Batopilas entregaron apoyos que beneficiaron a miles de familias en las comunidades más marginadas de los municipios en mención.

Para llegar a cada una de las localidades, las brigadas de funcionarios y personal de la COEPI, recorrieron cientos de kilómetros de terracería y caminos lastimados por las recientes lluvias que se registraron en los últimos días.

En Guachochi se entregaron los apoyos en las comunidades de Samachique y Ciénega Prieta, puntos donde se congregaron familias de diferentes comunidades, quienes se trasladaron en bestia o caminando.

En el municipio de Batopilas de igual manera se organizó la entrega en un solo punto y acudieron familias de decenas de comunidades, todas rarámuris; según comentarios de algunos beneficiarios, algunos caminaron hasta 6 horas para recibir los apoyos.

El coordinador estatal de los Pueblos indígenas en Chihuahua, Enrique Rascón, dijo que, por instrucciones de la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, se conformaron este tipo de brigadas para hacer llegar los apoyos a las familias más vulnerables de las comunidades más marginadas de la entidad.

Rascón reconoció la gestión y todo el apoyo del diputado Noel Chávez para lograr hacer llegar los beneficios a miles de familias de las etnias, así mismo, resalto el trabajo de José Miguel “Pepe” Yáñez y de Aarón Ruelas a lo que subrayó, ‘’así como estamos coordinados, así vamos a seguir trabajando por el bien de todos nuestros pueblos de origen, porque solamente en unidad es cómo podemos sacar adelante los compromisos que tenemos con todos ustedes’’.

Por su parte Noel Chávez, dejó en claro que los pueblos de las etnias indígenas en nuestro estado no están solos.

“Nunca los hemos dejado solos y en estos días, no me perdonaría que no viniéramos a traerles apoyos, no están solos y nunca los vamos a dejar solos, aquí traemos cobijas, dulces para los niños, cobijas, también despensas para que tengan una buena cena de año nuevo, ahora sí que chille el sartén”.

Por su parte los alcaldes, de igual manera comentaron que estos tipos de apoyos continuarán en diferentes comunidades, ya que aparte de los apoyos que llegaron de Gobierno del Estado y del diputado Chávez, el Municipio continuará realizando entregas en las diferentes localidades.