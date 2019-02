Chihuahua.- "Me parecen totalmente fuera de contexto y es una falta de respeto a las víctimas, las declaraciones que hizo el alcalde de Cuauhtémoc", respondió el coordinador estatal de Programas Sociales del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Lo anterior a lo expresado ayer en redes sociales por el presidente municipal, quien luego de la ejecución del jefe de la Policía, Efrén Peñaflores, y su escolta en esta ciudad, acusó a Loera de "estar amafiado" con el gobernador Javier Corral.

Entrevistado al respecto, Juan Carlos Loera dijo: "Yo lo busqué ayer para expresarle mis condolencias y para poder ayudar a que se recupere la seguridad de los cuauhtemenses, que es lo que he venido haciendo. Pero me contestó su asistente y ya no me comunicaron con él. Después me comuniqué con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Barraza, a quien le exprese mis condolencias y enojo por el artero crimen donde enviamos nuestras condolencias a las familias".

Agregó que son equivocadas las acusaciones del dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro.

"No voy a contestarle más al alcalde Tena, el tema de la seguridad no es un asunto político. El gobernador tiene la obligación de hacer todo lo necesario para que este doble crimen no quede impune y detener a los responsables. De mi parte no hay una subordinación, los coordinadores no vininos a estorbar a los gobernadores, esa instrucción nos la dio el mismo presidente de la República López Obrador, a que jalemos la cuerda para el mismo lado en temas de seguridad, en lo social, etc.

Yo le recomiendo al presidente municipal que reconsidere y trate de rectificar sus dichos", puntualizó Loera.