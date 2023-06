No ubica la Fiscalía a ‘El Wilo’

Chihuahua— La supuesta operación que Vicente P. C., alias “El Wilo” tiene con un grupo dedicado a la venta de cristal en esta ciudad, no está identificada por la fiscalía de Distrito zona Centro, afirmó el fiscal Francisco Martínez Valle, quien destacó que, las labores de inteligencia que se realizan no han arrojado datos sobre la influencia de esta persona en las organizaciones que operan en la ciudad.

Según fuentes policiacas, esta persona tiene influencia en la capital del estado, así como en Parral, sin embargo, su operación es a distancia, pues afirman que radica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El fiscal comentó que, en la ciudad la operación de los grupos criminales y sus cabecillas está debidamente identificada y no se cuenta con indicios de que esta persona tenga presencia o influencia sobre alguna de estas organizaciones.

Cabe señalar que, los grupos delictivos que operan en la capital del estado son “La Empresa”, el cual está relacionado con más del 80 por ciento de los asesinatos que se han registrado en los últimos años y que mantiene una disputa con grupos afines al Cartel de Sinaloa para el control y venta de drogas.

Vicente P. C., alias “El Wilo”, estuvo recluido en el Cereso en Parral, de dónde logró huir, los registros periodísticos señalan que, tras ingresar al centro penitenciario recibió auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en las modalidades de posesión de marihuana y metanfetamina (cristal) con fines de comercio, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.

Sin embargo, a las 15:35 horas del 25 de octubre de 2009, logró huir junto a otro detenido de nombre Carlos Antonio Medrano Payán, tras actuar en contubernio con el subcoordinador de Seguridad de dicho centro penitenciario, Humberto Adolfo Chávez Ortega.