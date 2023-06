No todos los que reclaman son víctimas de Aras

Chihuahua.- Ernesto Avilés, integrante de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, señaló que antes de pensar en reparar el daño a los denunciantes contra la empresa Aras Business Group se tiene que revisar cada caso, ya que no todos se pueden considerar como fraude, esto debido a que las personas que recibieron un pago de rendimientos por su inversión y decidieron depositarlo de nuevo en la empresa, no encuadran en ser víctimas del ilícito, ya que se entiende que sabían del riesgo de entregar sus recursos.

Mencionó que el caso contra los exdirectivos de la empresa Aras no tiene precedente en la entidad, por lo que son varios aspectos a considerar, como quiénes de los denunciantes pueden reclamar su dinero por ser víctimas de un fraude, ya que no todos los que han presentado una querella encuadran en este rubro. “Si una persona recibió un pago por su inversión, ya no se puede considerar fraude… quien decidió reinvertir tampoco se considera víctima de fraude”, dijo.

Expuso que quienes no recibieron ningún pago a pesar de que había el ofrecimiento de que tendrían rendimientos son quienes podrían ser consideradas victimas de fraude, pero este es un asunto que aún tiene muchos aspectos por resolver. “Se tiene que depurar quienes son víctimas de fraude, conforme lo indica la ley, y en eso la lista se reducirá considerablemente”, dijo.

Unificarán criterios defensores de afectados por Aras

Felipe Acosta, representantes de uno de los grupos denunciantes contra la empresa Aras Business Group, mencionó que los abogados que han sido contratados por los demás afectados, sostendrán una reunión para establecer una postura conjunta ante las autoridades en busca de una solución que beneficie a sus clientes

Añadió que el planteamiento que se realizará será tanto a la Fiscalía General del

Estado como ante el Tribunal Superior de Justicia será en el sentido de que existen las condiciones para que se pueda ir pagando a los afectados con los bienes que están asegurados.

Explicó que a pesar de las primeras denuncias contra la empresa tienen más de año y medio, a la fecha no se ha visto que haya una intención de que se empiece a resarcir el daño de las familias. Apuntó que están conscientes de que los bienes asegurados a la empresa no son suficientes para todos los denunciantes, pero lo importante es que se vean resultados.