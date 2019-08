No tengo miedo de que me vayan a cortar la cabeza: Loera

Chihuahua.- “No tengo miedo de que los jueces me vayan a cortar la cabeza, no hay desacato, si recibí una llamada únicamente y tengo derecho de asistir voluntariamente a los tribunales para checar algunos datos”, respondió el coordinador estatal de programas sociales del Gobierno de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa.

En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo no tener preocupación, de que luego de que los tribunales federales otorgaron 170 suspensiones definitivas en contra de la cancelación de recursos para las estancias infantiles en Chihuahua; de a ser sujeto a proceso por el delito de desacato.

Reconoció que sí recibió una llamada de los tribunales para comparecer y es algo que está analizando con el departamento jurídico de la Secretaría del Bienestar.

“Los jueces han de tener muy claro que soy una autoridad ejecutora, yo no cuento con el presupuesto para pagar las demandas que se están haciendo, la delegación no diseña las política públicas, esas vienen diseñadas a nivel central, entonces en pocas palabras no me mando solo.

Si el Juez me ordena pagar tenemos que tener aquí presupuesto para apagar y todo esto es una cuestión jurídica que se tiene que contemplar en la forma en que están todas las políticas públicas y como se ejerce el presupuesto en las delegaciones”, manifestó.

Con respecto a la fecha en que acudirá a comparecer ante los tribunales federales, respondió, “Eso lo voy a dejar luego de que lo definamos aquí primero con el departamento jurídico y las instrucciones que tenga nivel central. No temó que me corten la cabeza porque el que nada debe nada teme”, concluyó.