No tenemos ninguna relación con Corral: Delgado

Chihuahua– El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, expuso que el partido no mantiene ninguna relación con el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Apuntó que en el pasado fue candidato de Convergencia, pero en la actualidad no tiene relación como se ha querido señalar para afectar al partido.

El también senador expuso que las encuestas que se dan a conocer por otros partidos tienen la intención de generar una percepción de que Lozoya está en tercer lugar, pero en la realidad es que Movimiento Ciudadano es la única alternativa para tener un gobierno que rompa con las malas prácticas que por años han detenido el avance del país.

Agregó que Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por colocar perfiles que hayan destacado en el aspecto social, sin figuras que han estado de manera constante en el escenario político. Apuntó que varios de sus militantes han sido llevados a otros partidos. “Somos la organización que tiene mayor claridad”, dijo.

Mencionó que no está de acuerdo con las alianzas entre partidos que en el pasado no eran afines, pero enfatizó que los ciudadanos distinguen estas prácticas y las rechazan, lo que desde su perspectiva favorece a la opción de Lozoya.

Sobre la relación que tiene el partido con Javier Corral, el dirigente expresó que en el pasado asistió a algunos eventos del gobernador. “Tuvimos una relación en la campaña del 18”, expresó, pero indicó que no ahora no hay algún compromiso. “Nosotros no hacemos acuerdos con figuras de poder”, dijo. (Orlando Chávez)