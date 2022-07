No tenemos comisarios ni agentes: tarahumaras

Chihuahua.— Una de las problemáticas más sentidas para las comunidades rarámuris en Bocoyna y Urique es el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad.

Representantes de 11 comunidades señalaron que en algunos sitios no se cuenta con comisarios de policía, tampoco juzgadores, y los crímenes como desapariciones, desplazamientos forzados, tala ilegal, trasiego de droga afectan cada día más el desarrollo de las mismas.

PUBLICIDAD

Entre los denunciantes se encontraban gobernadores de distintas comunidades que el día de ayer presentaron el plan de Desarrollo Regional Nátiga Busuré, que contempla la seguridad como uno de los temas prioritarios.

“Es algo que sí necesitamos, más seguridad (sic) sobre todo en la Barranca que es corredor turístico, que estuviera ahí gente vigilando, tanto del Gobierno federal como del Estado, la Guardia Nacional”, dijeron.

“Es lo que estamos pidiendo, más apoyo para los pueblos indígenas. En algunas comunidades no tenemos la autoridad, no tenemos comisarios de Policía que hace falta. Los gobernadores tienen sus capitanes como han sido tradicionalmente, que son como policías nomás que no tienen recurso, son voluntarios nada más, como capitanes andan ahí viendo si alguien hizo mal las cosas”, destacaron.

Se trata de una justicia comunitaria, pero que no puede ir contra el crimen más allá de los miembros de las comunidades.

Según el citado plan donde se destaca la problemática, señala que en cuanto a la administración de justicia los jueces son escasos, en estos municipios hay un juzgado menor mixto y existe un alto índice de impunidad.

Los delitos más frecuentes son el robo común, los homicidios, lesiones, robo de ganado, delitos sexuales y secuestros.

En las comunidades se presenta el delito de robo de ganado y el de instalación de cercos, con lo que se afecta el libre pastoreo. También tala ilegal de árboles para venta de leña y comercialización de madera en rollo.

“Otra forma en que se irrumpe con la paz y tranquilidad en las comunidades de estos municipios es a través de las actividades de los grupos delincuenciales que se dedican a reclutar a jóvenes para servir como halcones. Operan acudiendo a fiestas de estas comunidades, venden bebidas alcohólicas y droga, talan bosque y siembran droga en parcelas cercanas a ríos o cañadas”, señalaron.