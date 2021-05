No soy un títere de ya sabes quién y no estoy atada a un Corral: Brenda Ríos

Tomada del video / Brenda Ríos

Ciudad Juárez— Brenda Ríos, aspirante a la gubernatura del Partido Verde Ecologista, en el debate que se realiza en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE), expresó que si puede mirarte a los ojos y “sin titubeo decirte que no soy una corrupta porque no soy un títere de ya sabes quién y no estoy atada a un Corral. Por cierto a quien traigo 500 millones de pesos que ahorita todos nos vamos a repartir.

Señaló que no vive de la política, “vivo de mi trabajo, no te hablo desde los privilegios, mi primer trabajo fue vender comida a los 14 años y hoy una empresaria”.

Mencionó que creció en el corazón de la Sierra Tarahumara y es mamá de dos niños y está cansada con Alex LeBaron.

“Somos parte de una comunidad que defendemos nuestro derecho a la vida”. expresó.