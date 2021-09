‘No sé si exista el corralismo’

Chihuahua— Todo parece indicar que la propuesta de unidad por la renovación del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, encabezada por Gabriel Díaz, será ratificada el 8 de octubre, y a casi una semana de la asamblea, ofreció una entrevista a esta casa editora, a través de la cual habla sobre las oportunidades del partido, sus metas, su perfil, la ‘operación cicatriz’ y el trabajo rumbo al 2024.

Afirmó que el PAN se concentra en una visión de futuro, dejando atrás al corralismo y poniendo especial atención en la presencia en los municipios, tema fundamental para recuperar bastiones como Chihuahua y Juárez, donde hoy gobiernan otras fuerzas políticas.

¿Cuáles áreas de oportunidad identificas en el PAN de la actualidad?

Hay una gran área de oportunidad en el sistema PAN y en la formación de la estructura del panismo en general, porque tenemos buenos funcionarios en todo el estado y eso es una gran oportunidad para lograr cambios sustanciales en la vida de las personas, que es lo que intentan los gobiernos humanistas, y a nosotros como partido si tenemos buenos funcionarios nos abre una gran área de oportunidad, para que con nuestros militantes, con nuestras dirigencias poder demostrar que los gobiernos del PAN te cumplen y cumplen bien.

El chiste es que nos organicemos muy bien todos, que no andemos cada quien por nuestro lado, con agendas particulares sobre las generales y podamos establecer desde un inicio una agenda general para que sea mucho más fácil dar resultados a la ciudadanía, poder acercarnos más a los ciudadanos, y mejores resultados electorales.

¿Quién es Gabriel Díaz?

Mi oficio es el PAN y las campañas políticas. Desde muy chavalo comencé a participar en campañas. Soy del 81, tengo 40 años, estoy casado, tengo tres hijos y el tema del partido me llamó la atención desde muy chavito, y a mis 16 o 17 años mi mamá fue coordinadora de un distrito local aquí en Chihuahua, y me pidió que le ayudara a recorrer la colonia, esa fue mi primer tarea en una campaña política que fue la de Ramón Galindo en el 98. Salía a recorrer los cruceros, éramos dos o tres amigos. En el 2001 a 2004 fui brigadista en la campaña de Luis Raúl Valenzuela, brigadista con Juan Blanco como candidato a alcalde en Chihuahua y eso me da la ventaja de que conozco las campañas desde abajo; fui cazamapaches en 2003 en la logística de defensa de los votos, fui coordinador de eventos en otras campañas, coordiné campañas internas, le coordiné a Maru su elección del 2012 y su reelección de 2018, fui secretario general de elecciones del 2012 al 2016 cuando tuvimos la elección más exitosa en la historia del PAN en Chihuahua, a pesar de que venía Andrés Manuel en la boleta.

¿De acuerdo a tu experiencia, tú puedes tener un criterio sobre la situación actual del panismo que desde afuera se observa dividido, con coyunturas, con desgaste?

Yo no lo veo así, conozco muy bien el partido y supimos que lo mejor es llegar a acuerdos y lo intentamos hacer, y el ejemplo es Chihuahua capital, y el centro – sur que tenemos con resultados exitosos con unidad y a tiempo. Ahorita se puede desapercibir división por algunos liderazgos, pero la generalidad del panismo está muy unido al gobierno de Maru y, queremos todos salir a fortalecer ese proyecto para darle mejor vida a los ciudadanos.

Mira: hicimos una encuesta con las preguntas de qué debe hacer el partido, qué es lo principal que debe hacer el próximo CDE, qué esperarías de las acciones del próximo CDE y no recuerdo la cuarta, pero en las respuestas la prioridad fue la de fortalecer y promover la unidad del panismo. La militancia del PAN pide que vayamos unidos, y una muestra fueron las 5 mil 400 firmas de militantes para mi registro, en total hay 9 mil 800, juntamos alrededor del 60 por ciento y el otro 40 no se obtuvo porque es un tema de estructura y de ir a buscarlos, pero fue muy fácil conseguir las firmas porque hay un buen respaldo de la militancia al proyecto que está enarbolando el PAN en este momento.

En la sesión del Consejo, al ser planilla de unidad el consejo vota en cédula, en voto secreto, y d ellos 80 consejeros presentes, 78 votan por que se ratifique esta planilla, un voto en contra y una abstención, y yo no veo el divisionismo porque el PAN en Chihuahua quiere ver a futuro, y aunque el proceso interior fue muy duro, ya pasó y vamos a lo que sigue.

¿El corralismo es cosa del pasado?

Yo no sé si existe el corralismo como tal, pero lo que sí te puedo decir es que el panismo está viendo al futuro.

¿Qué huella, cicatriz, marca… deja Javier al interior del PAN en Chihuahua?

Insisto, sí fue una interna complicada, pero no nos vamos a meter a revisar el pasado cercano sino vamos al futuro, a construir y hacer un gran equipo hacia adelante.

Alguna vez a los procesos de unidad de otros partidos como el PRI, desde Acción Nacional se les etiquetó de antidemocráticos, pero de esta manera llega tu planilla y la de Marko Cortez en el CEN ¿En este caso es diferente o cuáles similitudes encuentras?

En este caso a mí me gusta privilegiar acuerdos, me senté con tres personas que habían levantado mano para dirigir el Comité Ejecutivo Estatal, Arturo Zubía de Camargo, Eduardo Fernández de Juárez y Jorge Puentes de Cuauhtémoc y con todos platicamos y llegamos a un buen acuerdo. Si alguien se hubiera registrado hubiera habido una elección de militantes, así es como lo marcan los estatutos, pero, soy una persona de acuerdos y por el compromiso de ellos por mantener la unidad interna, deciden apoyar la propuesta. Es un tema de acuerdos y no de imposiciones.

¿Bienvenidos elementos de otros partidos externos al PAN?

Bienvenidos elementos que quieran fortalecer la visión humanista de Acción Nacional y, claro que sí, todos son bienvenidos de otros partidos y de la sociedad civil.

Tú has manifestado que tiene un objetivo ambicioso, multiplicar el padrón de Acción Nacional ¿Cuáles serán los perfiles que se van a privilegiar para engrosar las filas de Acción Nacional?

La forma de agrandar la militancia es con quien simpatice con Acción Nacional y quiera ser parte de este proyecto de visión humanista, de libertades, de democracia, decisiones conjuntas y libre empresa; aquí caben todos los que quieran hacer frente a este autoritarismo que pareciera que nos quieran regresar a un tema central del México de los 70. No es un tema de elegir, hay un camino marcado para afiliarte, que viene marcado por estatutos, con cursos en los municipios y es un proceso que pensamos simplificar y que viene regido por estatutos nacionales.

¿Cuál va a ser la agenda del Comité Ejecutivo Estatal con los diputados locales y federales de Chihuahua?

A partir de la instalación del Comité Ejecutivo Nacional, a partir de ahí podremos ver las nuevas líneas que la dirigencia nacional dé para el trabajo de los diputados federales y locales, de lo que te puedo decir del nuestro, es muy claro, e incluye mucho trabajo, mucha cercanía a los ciudadanos y a resolver problemas, queremos coordinar muy bien al sistema PAN para que la agenda que impulsemos desde el partido para con los mismos ciudadanos, tenga mucho mayor fuerza y los funcionarios públicos sepan que tienen el respaldo de Acción Nacional.

UNA SOLA PALABRA SOBRE EL PAN

Fortaleza: Vamos con todo

Oportunidades: Juárez y Parral

Debilidades: Presencia en los municipios

Amenazas: Riesgo de regresar a los años 70 donde se dejen de contar los votos

EN EL TERRENO PERSONAL UNA SOLA PALABRA

Familia: Mi vida

Muerte: Llegará

Chihuahua: Casa

Autoritarismo: Peje

Horizonte: 2024

Esperanza: PAN

Diablo: No hay tal cosa