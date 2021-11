No se rinde Don Roberto ante las adversidades

Don Roberto Aguayo, quien era operador de maquinaria pesada, perdió desde joven una pierna y hace apenas 13 días terminó por perder la segunda, ambas en distintos accidentes, si bien el hombre de la tercera edad seguía buscando dónde trabajar, el infortunio le trajo la pérdida de su segunda extremidad, que ahora le ha traído un sentimiento de desesperanza a su vida.

"Hace trece días perdí mi otra pierna, me cayó una puerta encima con un clavo, ´taba mojoso el clavo (sic) y no le hice mucho aprecio porque no tenía en qué moverme... Me da ahora sentimiento pero no tenía tampoco la silla de ruedas. Ahora, pues aquí ando pidiendo ayuda a las personas para salir adelante", comentó.

Para él, quien ya tenía dificultades para andar sin su pierna, señaló que al perder la segunda lo ha dejado con menos esperanzas, sobre todo en estos tiempos de dificultades económicas generalizadas. Señaló que está muy agradecido, pues recientemente le brindaron una silla de ruedas.

A pesar de ser beneficiario de la beca del Bienestar, ésta no le alcanza, pues dijo que en esta semana ya no cuenta "ni con qué comer", dijo.

Para quien desee ayudar a Don Roberto puede hacerlo comunicándose al teléfono 614-354-8838 o visitarlo en su vivienda en Punta Oriente en la calle el Escalón con número 9508 en una casa que le han prestado, acotó. De igual forma señaló que estará pidiendo algunas monedas en las calles del Centro Histórico.