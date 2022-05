'No se pueden aplicar multas por no portar placas'

Chihuahua- Derivado de las multas de hasta 4 mil 800 pesos o 50 UMAs que anunció el Gobierno del Estado para los automovilistas que no porten las nuevas placas en sus vehículos, el diputado Mario Vázquez, coordinador del PAN en el Congreso, dijo que para la aplicación de las sanciones se deben primero hacer reformas al interior del Poder Legislativo, y aclaró que dentro del actual marco legal no hay cabida para esta posibilidad.

“El gobierno no puede hacer más de lo que está estrictamente establecido en las leyes, es un principio fundamental del ejercicio del poder público. No sé cuál sería el sentido de la declaración del Secretario de Hacienda, pero insisto, debe tener un respaldo legal y jurídico y esto es lo que debe de ser”, indicó Vázquez Robles.

Por su parte, el diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, anuncio acciones legales contra estas medidas oficiales que anunció el Gobierno del Estado.

“El tema de la multa que se están inventando me parece que no tiene ningún sustento en Ley de Derechos que se aprobó en el Congreso, el problema es que mientras no se empiecen a cobrar no se puede generar ninguna acción legal”, comentó el legislador.

Calificó de ‘endeble’ el tema del marco legal de las sanciones, sobre todo porque a su criterio los procesos administrativos y de repartición de láminas por parte de la Secretaría de Hacienda no han sido lo suficientes ágiles y eficientes.

“Lo de la multa está mal, porque la gente está pagando y el que está fallando con la entrega de las placas es el estado”, concluyó.