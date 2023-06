‘No se ha multado a nadie en más de un mes’

Nuevo Casas Grandes.- Ha pasado un mes desde el desarme de los agentes municipales en Nuevo Casas Grandes y el Gobierno municipal enfrenta dos problemas: la falta de ingresos a Tesorería por multas y la cultura de impunidad que se ve en las calles por los infractores intencionales, confirmó la regidora de la cartera de Desarrollo Urbano, Cinthia Rubio Tabarez.

En ese sentido, la integrante del Ayuntamiento señaló que en la próxima sesión de Cabildo formalizará la solicitud para que sean reactivadas tanto la figura del juez de Barandilla como la del médico legista, pues sin estos dos puestos es imposible aplicar y llevar a cabo el cobro de multas por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

“Ya investigué con las personas a cargo de la vigilancia en lugar de los municipales, y me confirmaron que la operatividad sí está bajo su responsabilidad pero que los puestos administrativos no debieron haberse suspendido, porque ellos no tienen esas facultades”, refirió Rubio Tabarez.

En consecuencia, la regidora indicó que los estatales aceptaron que lo más que pueden hacer ellos al ver a una persona conduciendo de manera indebida o que comete una infracción es llamarle la atención para tratar de hacer conciencia, pero no pueden multar ni consignarla a un juez de Barandilla porque no hay nadie en ese puesto.

“Las consecuencias las estamos viendo en las calles: el exceso de velocidad, los choques y atropellos que ya costaron la vida de una persona. No se puede evitar que haya accidentes pero hay gente que no le gusta respetar las reglas de tránsito y eso está disparando el desorden vial, porque saben que nadie les va a llamar la atención”, refirió Cinthia Rubio.

Por otra parte, señaló que desde que la SSPE se hizo cargo de la vigilancia en las calles, su imposibilidad para multar ha hecho que los ingresos hayan caído a cero pesos en las arcas municipales, pues no se está cobrando a ninguno de los infractores desde el pasado miércoles 3 de mayo, en un operativo donde se integraron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Con el juez de Barandilla, los elementos estatales pueden llevar a un infractor para que se le aplique la multa, mientras que el médico legista se encarga de certificar que el detenido se encuentre en estado de ebriedad y su condición física, pues es requisito legal que en caso de ser detenidos, quede comprobado que su salud o lesiones son previas al arresto.

Los únicos casos en los que se atiende un accidente de manera formal son cuando hay afectaciones al patrimonio o lesiones, pues hay que consignar el caso al Ministerio Público, sólo que la atención también es tardada porque deben seguir un protocolo, donde los agentes de la SSPE esperan en la Comandancia de la Policía Vial a los de Guardia Nacional para que acudan en binomio a atender los accidentes, lo que en consecuencia resulta en una capacidad de respuesta de un mínimo de media hora.

