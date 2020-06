No se atendió tema de los independientes: Cabada

Ciudad Juárez.- Una vez que el Congreso del Estado rechazó el paquete de iniciativas de propuesta de reforma política que el gobernador Javier Corral envió al Poder Legislativo, el alcalde Armando Cabada Alvídrez manifestó ayer que esperará a emitir su postura sobre el tema.

“Voy a esperar a que los diputados y el propio promotor de la reforma se manifiesten para emitir mi propia opinión”, indicó.

En la semana antes de que se rechazara la propuesta, Cabada dijo que en lo general le parecía muy interesante el tema de las elecciones primarias.

“En lo particular no, me parece que no se atendió el tema de la figura independiente, que la dejaron igual, de hecho, un doble esfuerzo porque ahora hay que conseguir las firmas primero y luego ir a estas primarias a validar precisamente esas firmas que nos pide la ley”, reiteró el miércoles.

Agregó que ya de entrada son inequitativas las reglas para los candidatos independientes como para los partidos políticos.

“Me parece una muy buena propuesta, pero que le falta mucho, hacer ajustes importantes, pero al fin del día ha puesto en el mapa político nacional esta propuesta del gobernador del estado, que me parece debe ser atendida con toda seriedad, objetividad, por parte de los diputados locales”, declaró.

Como se informó, con 22 votos en contra, 11 a favor y cero abstenciones el pleno de los diputados del Congreso del Estado rechazó este jueves el paquete de iniciativas de propuesta de reforma política que el gobernador Javier Corral envió al Poder Legislativo luego de un intenso debate.

Antes de la votación diputadas y diputados, de manera individual y en grupo, presentaron sus posturas de voto razonado en donde expusieron en su mayoría el rechazo a las elecciones primarias.