‘No proceden impugnaciones de Morena’

A pesar de la presentación de dos impugnaciones al proceso de elección de consejeros estatales de Morena en Chihuahua, no existe posibilidad de nulidad de las asambleas celebradas el 12 de octubre, insistió el presidente estatal del partido, Martín Chaparro Payán.

De acuerdo con el dirigente, se presentaron dos acciones de impugnación ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena en el distrito 01 con sede aquí y el 06 en la ciudad de Chihuahua en las que en ambos casos se objetó el padrón de militantes utilizado durante la jornada interna.

“En el caso del distrito 01 impugnaron el padrón, pero no va a proceder porque el padrón no falló en ninguna parte y en caso de la impugnación presentada por Fernando Meléndez se trata de puros alborotadores que querían quedar y no quedaron, también impugnó el padrón y pasaría lo mismo que en el otro distrito”, aseguró Chaparro Payán.

El viernes, Fernando Meléndez, aspirante a consejero estatal en el distrito 06 presentó la denuncia de impugnación tras detectar, de acuerdo con su versión, al menos 45 irregularidades durante el proceso interno de Morena. La denuncia vinculada en el distrito 01 fue presentada el jueves directamente en la ciudad de México y solo se impugnó el padrón utilizado durante el proceso.

El dirigente explicó que, en caso de que la Comisión de honor y Justicia de Morena acepte los recursos de impugnación solo afectaría al consejero vinculado y no la nulidad de la asamblea distrital, “si se impugna alguna inelegibilidad solo afectaría al consejero, pero para que se impugne una asamblea es muy difícil comprobar los señalamientos”, dijo.

Los 90 consejeros estatales de Morena que fueron elegidos el pasado 12 de octubre, serán los encargados de elegir a los integrantes del nuevo comité ejecutivo estatal de ese partido el próximo 10 de noviembre.

Luego junto con los otros representantes de los 300 distritos electorales en el país viajarán a la Ciudad de México para asistir a la asamblea nacional los días 23 y 24 de noviembre para elegir, entre ellos, a los 200 consejeros nacionales que votarán por el nuevo comité ejecutivo nacional de Morena.