No opinaré sobre declaración de AMLO: abogado de Duarte

Chihuahua, Chih.- El abogado de César Duarte Jáquez, Ricardo Sánchez Reyes Retana, señaló que no entrará en asuntos políticos luego de que el presidente declarara en la mañanera que revisarán si se ejecutarán todas las órdenes de aprehensión que obra en contra del exmandatario.

“No me quiero con Sansón a las patas. No me quiero meter a la parte política, yo estoy para ponerle frío al asunto, no para meter calor”, manifestó el defensor.

Actualmente, Duarte Jáquez enfrenta una sola causa penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, por el desvío de 96 millones 665 mil 253.80 pesos, que fue entregado la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., de las que el exgobernador era fundador, socio y accionista.

Sin embargo, hay otras 19 órdenes de aprehensión giradas por jueces de Chihuahua y una más por delitos del fuero federal.

En este momento, la audiencia de vinculación o no a proceso entró en un receso de dos horas para que el juez de control, Humberto Chávez Allende, analice los argumentos de las partes y esté en posición de resolver la situación jurídica del imputado.