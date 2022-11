Chihuahua.– Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación y quien fue uno de los detenidos y procesados por el anterior Gobierno de Javier Corral en los llamados “Expedientes X”, afirmó que él fue una de las víctimas del exfiscal Francisco G. A., actualmente en prisión por presuntos actos de tortura.

“La única reflexión que puedo hacer en relación a la persona detenida y procesada por actos de tortura es que efectivamente fueron realizados, me consta (el exfiscal); ojalá le toque un juez justo”, expresó.

“Ojalá se aplique la ley de manera justa, que las carpetas contengan los argumentos justos y ojalá que con su sapiencia, la de los abogados que le acompañan, puedan hacerle frente a tanta arbitrariedad y abusos, tortura, extorsión y fabricación que él personalmente encabezó”, agregó.

“No le deseo el mal, pero me consta y lo sé de primera mano, como víctima principal, o una de las víctimas principales de su ‘siniestridad’, que lo que ahora está enfrentando no es más que el resultado de lo que él mismo creó”, señaló González.

Y agregó: “no me lo platicaron, yo lo viví, yo fui extorsionado por él, yo fui torturado por él, fui parte de procesos fabricados por él y al final del camino le gané todo, pero tomó tiempo”.

“En ese tiempo desbarató a una familia, ese tiempo generó una etapa alejada de un papá con sus hijos, esa etapa generó una angustia profunda en donde mis padres de avanzada edad y mis hermanas mayores y menores que yo”, manifestó.

“Esa conducta generó un deterioro en mi imagen como académico, como servidor público y miembro de una sociedad que había forjado por más de 30 años”, agregó.

“Todo por no tener empatía, ahora yo sí tengo la empatía con él. Pero es exactamente lo que él está viviendo con causa justificada; insisto, no me lo platicaron, lo viví, que a muchos nos mandó a prisión por simple perversidad y apoyo a la persecución política del Corral”, finalizó.