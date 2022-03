No lo tengo que llamar, él tiene que venir: fiscal sobre exCEO de Aras

Chihuahua, Chih.- El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, señaló que no citará al exCEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, a comparecer ante el Ministerio Público, ya que él sabe que tiene que presentarse ante la autoridad.

Fierro Duarte reiteró que las investigaciones siguen avanzando y que no es necesaria que llame a Gutiérrez Rosas cuando es el empresario el que se encuentra inmerso en un conflicto legal por el incumplimiento de pago a sus inversores.

“Yo no lo tengo que exhortar, que venga, no lo tengo que exhortar, no lo tengo que mandar llamar cuando el sabe que tiene que venir. Tiene que venir, de verdad, no puede ser que un empresario que tiene un problema de ese nivel diga ‘no me han llamado y no voy si’, él sabe el problema que tiene”, dijo.

La defensa del exCEO ha manifestado en diversas ocasiones que la Fiscalía no ha hecho citatorios para que éste y otros directos declaren.