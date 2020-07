No impacta 'Hanna' en las presas la Amistad ni Falcón

El huracán Hanna tocó tierra el sábado en la frontera entre México y Estados Unidos, afectando al estado mexicano de Tamaulipas tanto como al estado estadounidense de Texas.

Los remanentes del huracán, ya como tormenta tropical, provocaron intensas lluvias en la cuenca baja del río Bravo, aguas abajo de la Presa Falcón.

Debido a la trayectoria del fenómeno meteorológico, no se generaron grandes escurrimientos a los afluentes aforados del río Bravo conforme al Tratado de Aguas de 1944, en particular no ocasionó escurrimientos importantes en el río Salado que desemboca en el vaso de la Presa Falcón, dónde solo se recibieron 22 Mm3.