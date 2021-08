‘No hubo interés de Obrador en recibirnos’

Chihuahua– Martha Holguín, esposa del líder agrícola Andrés Valles Valles, expresó que no hubo interés por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su equipo de colaboradores para reunirse con ella y revisar la situación de su marido y de la defensa del agua en general.

“No hubo. No permitió que a la gente se nos diera oportunidad de que nos recibiera. Siento que no hubo mucha inquietud por parte de ellos de tratar de reunirnos al haber diferentes puntos de vista”, detalló la mujer ayer.

Refirió que dejará pasar un tiempo y si hay una oportunidad de reunirse con el presidente López Obrador estará haciéndolo.

La esposa del líder agrícola detenido desde el pasado mes de julio comentó que al no recibir respuesta, no tuvo necesidad de moverse de la ciudad de Delicias. “Ayer (sábado 7) se agotaron las instancias y me dijeron que no se había podido”, declaró.

Respecto a qué es lo que sigue en el proceso legal que enfrenta Andrés Valles, comentó que estarán a la espera de que la defensa les instruya sobre los planes a seguir en el terreno legal de las cosas.

“De momento todavía no tengo la ruta crítica que habrá de seguir la defensa, todavía no nos han confirmado a nosotros de qué se trata. En cuanto la tengamos, se las haremos llegar”, confirmó.