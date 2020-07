No he sido notificado, dice Cuéllar

El senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que no ha sido notificado de ninguno de los supuestos procesos judiciales que, de acuerdo con el gobernador Javier Corral, se le siguen al legislador.

“Me sorprende la manera en cómo lo hizo, violando todo el proceso legal, porque todo ciudadano debe ser notificado de cualquier cuestión jurídica y en mi caso yo me entero por un tuit primero y una conferencia de prensa después”, señaló Pérez Cuéllar.

El jueves, en conferencia de prensa y antes a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Corral Jurado, aseguró que el legislador fue uno de los principales beneficiarios de los desvíos de recursos realizados por Cesar Duarte y que incluso existen carpetas de investigación que permanecen “atoradas” por el fuero legislativo.

“Con sus declaraciones (Corral Jurado) se convierte en juez y sin que esté yo notificado, dice que soy culpable, eso es antijurídico”, resaltó.

“Cae en contradicciones en su misma conferencia de prensa al decir que fue una de las primeras carpetas de investigación y al señalar que no se persigue por mi fuero, sin embargo, yo estuve dos años sin fuero y no se me persiguió”, agregó.