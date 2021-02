No hay resultados, coinciden

Tomada de Facebook / Javier Corral

Chihuahua— Mientras que el presidente de la bancada de Morena en el Congreso, Miguel Colunga, aseguró que los resultados del gobierno de Javier Corral no se observan por ningún lado, el líder estatal de ese partido, Martín Chaparro, dijo que el mandatario quiere ver a los ciudadanos como niños presentándoles falsos logros.

“El sistema de Salud se colapsó, no había camas disponibles, había que hacer fila para entrar a los hospitales, no existían los medicamentos, se batalló mucho con los tanques de oxígeno y se le castigó fuertemente en términos económicos al sistema de salud y de Pensiones”, explicó Colunga.

Resaltó que existen grandes dudas en cuanto a la aplicación de los recursos para el combate de la pandemia, sin embargo, los resultados de la auditoría a realizarse revelarán el mal manejo de los recursos públicos del fondo de más de 3 mil 400 millones.

“Otro de los rubros principales según él (Corral) era reactivar la economía, el empleo, con pequeños créditos que no se sabe a quién se los dio; creo que si se hace la auditoría se va a ver reflejado que si acaso se dieron créditos para reactivar la economía de pequeños negocios, van a resultar beneficiados gente muy cercana a ellos, posiblemente las usaron para el proceso electoral, en el proceso de ellos, y eso se vería en la auditoría que se está solicitando. No hay resultados por ningún lado”.

Por otra parte, Chaparro fue en el mismo sentido que su compañero de partido. “A mí, la verdad, me molesta que personajes como Corral se afanen tanto tratándonos como menores de edad, diciéndonos una serie de cosas que realmente no son, ni podemos comprobarlas”, dijo, y puso como ejemplo el caso de una plaza que construyó el Gobierno del Estado en Morelos, donde justificó 2 millones 300 mil pesos y a la vista de obra, el costo debería ser mucho menor por lo que en realidad se hizo. “Corral anunció que había invertido 2 millones 300 mil pesos en una plaza del municipio de Morelos, pero si mucho mide 300 metros cuadrados en donde solamente se puso un kiosco, 12 bancas, y las banquetas, ni siquiera un árbol, y eso lo reporta por esa cantidad que no corresponde al costo”.

Chaparro comparó la obra que reportó Corral con todo lo que hicieron habitantes de la comunidad en una escuela primaria, con un apoyo de 150 mil pesos por parte de la Federación. Narró que con esos recursos rehabilitaron aulas, techos, pintura, las canchas y arreglaron la barda del inmueble.