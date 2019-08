‘No hay pretexto para tener jueces provisionales ’

Chihuahua— Diputados de varios partidos criticaron que el Tribunal Superior de Justicia opere actualmente con 108 jueces provisionales. Urgieron una explicación de esa situación y al lanzamiento de concursos para la elección de titulares de juzgados.

No hay pretexto para tener provisionales, expresó el panista Miguel La Torre, y subrayó que el Consejo de la Judicatura debe hacer a la brevedad los concursos de selección de jueces titulares.

“Ésta es una situación irregular que tiene que solucionarse, que viene de la administración anterior. Ya no hay pretexto. Se tiene un Consejo de la Judicatura con presupuesto, hay personal, y no hay pretexto para que no haya concursos ni transparencia, y que se mantengan los provisionales”, agregó.

Se trata de jueces puestos sin fecha de encargo cuyas sedes con en Juárez y Chihuahua principalmente, según información del propio Tribunal.

Para La Torre, esa situación es inclusive en contra de los propios juzgadores, por la incertidumbre en la que se encuentran, dado que ejercen su labor de una forma incorrecta por el temor que representa ser removidos en cualquier momento.

“Es incómodo que se siga diciendo que hay jueces que llegan por amiguismos y por compadrazgos. Es lamentable lo que está pasando en el Poder Judicial, que tiene una imagen que ha ido deteriorándose cada día más y no se hace nada al respecto. No podemos seguir con personas que posiblemente no tienen la capacidad, y se está en juego el patrimonio, la libertad, la familia, de las personas”, acotó.

Por su parte el coordinador de Encuentro Social, Misael Máynez, consideró que la Judicatura debe exponer los motivos exactos para tener a tantos juzgadores de manera provisional, ya que con el concurso del año pasado para designar a 56, actualmente impugnado, no habría necesidad de cubrir tantas plazas.

“Si hay la obligación de abrir los concursos, que lo hagan, porque tienen una acción contradictoria el haber criticado a la administración pasada por tener jueces provisionales, y ahora estar en la misma condición”, añadió.





