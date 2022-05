‘No hay ninguna ficha roja vs exCEO de Aras’

Chihuahua.– La abogada Érika Judith Jasso Carrasco, quien defiende al exCEO de Aras Business Group S.A.P.I., Armando Gutiérrez Rosas, declaró ayer “que no hay ninguna ficha roja” en contra de su representado en el portal digital de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) como lo anunció el pasado miércoles el fiscal general del Estado, Roberto Fierro.

La llamada “exfiscal de hierro” dijo que “cuando salió la noticia de la declaración del fiscal general, yo la busqué (ficha roja) en el portal de Interpol y no aparece, pero desconocemos si realmente existe”.

La abogada cuestionó que una dependencia estatal tenga las facultades para solicitar a un organismo internacional como la Interpol la emisión de una ficha roja de búsqueda.

“Lo que pasa es que el Gobierno del Estado como tal no puede solicitar una ficha roja”, refirió Jasso Carrasco.Explicó que el procedimiento que se debe seguir es que “cuando ya existe una orden de aprehensión en contra de una persona por la probable comisión de algún delito, se solicita entonces a la Fiscalía General de la República (FGR) que pida a la Interpol la ficha roja, porque el Estado no tiene esa facultad como tal”.

“El único órgano facultado para solicitar ese tipo de acciones es la Fiscalía General de la República”, manifestó.

“Los Estados no tienen esa facultad de pedirlo directamente, ellos tienen que hacer el trámite ante la Fiscalía General de la República, para que ellos por los conductos diplomáticos necesarios, ante la Segob incluso, lo puedan hacer ante la instancia internacional. Es complicado, es un proceso bastante engorroso”, destacó Jasso.

Cuestionó, además, que un delito de fraude cometido contra particulares esté considerado en la Interpol para buscar a una persona en más de 190 países en el mundo.

“No quiero demeritar a los afectados por el tema de Aras, pero se me hace muy raro que la Interpol vaya a emitir una ficha roja por esta situación, además, cuando mi cliente está respondiendo por la vía jurídica como el amparo.

Incluso una ficha roja a nivel internacional podría violentar la garantía jurídica y la presunción de inocencia de mi representado”, dijo para finalizar Jasso Carrasco.

En respuesta, Sahira Castro, vocera de la Fiscalía estatal, dijo desconocer por qué la ficha del exCEO de Aras no aparece en la página de la Interpol.

“El fiscal confirmó que sí está; entonces, no veo por qué no, él dijo sí está y sí está como autorizada”, agregó la funcionaria, mientras que Fierro no respondió llamadas de este medio.

El archivo periodístico agrega que Gutiérrez Rosas está acusado de causar un daño patrimonial a casi 4 mil chihuahuenses que presentaron querellas ante el Ministerio Público por fraude, delito perpetrado presuntamente por Aras, en cuya fundación el señalado participó en 2019.

También se ha informado que Gutiérrez vendió sus acciones el 5 de abril de 2021, meses antes de que estallaran los problemas financieros que provocaron el incumplimiento de pagos de utilidades y capital a los inversionistas.

Actualmente, son tres los fundadores de Aras que se encuentran vinculados a proceso por los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 15 víctimas, por un monto de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares americanos.

La herramienta de búsqueda de personas con alerta roja por parte de la Organización Internacional de Policía Internacional (Interpol) indicó hasta ayer por la tarde que no había resultados con el nombre de Armando Gutiérrez, director ejecutivo de la compañía de inversión Aras Investment Business Group.