No hay ningún altercado con Pérez Cuéllar: Peniche

Chihuahua.– El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, evitó hablar de la confrontación con el alcalde electo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, que se hizo pública y trascendió en redes sociales y medios de comunicación.

“No hay ningún altercado y no es un tema que realmente me preocupe y no merece ningún comentario”, indicó el funcionario de manera clara y breve.

Sobre el motivo de la disputa, reiteró no saber si se derive de investigaciones previas y se negó también a dar comentarios sobre el tema.

Sobre su futuro profesional, dijo que se encuentra concentrado en las reuniones de entrega y recepción y que todavía no define su actividad luego de concluir sus labores como fiscal.