No hay ningún altercado con Cruz: Peniche

Chihuahua– El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, evitó hablar de la confrontación con el alcalde electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, que se hizo pública y trascendió en redes sociales y medios de comunicación.

“No hay ningún altercado y no es un tema que realmente me preocupe y no merece ningún comentario”, indicó el funcionario de manera clara y breve.

El pasado miércoles, el hermano de Pérez Cuéllar publicó en su cuenta de Facebook un texto en donde acusa a Peniche con calificativos, que se hicieron extensivos luego de que Javier Corral se inmiscuyera en la confrontación, acusando al próximo alcalde juarense de tener problemas pendientes con la justicia.

Sobre el motivo de la disputa, reiteró no saber si se derive de investigaciones previas y se negó también de manera rotunda a dar comentarios sobre el tema.

Sobre su futuro profesional, dijo que se encuentra concentrado en las reuniones de entrega y recepción y que todavía no define su actividad luego de concluir sus labores como fiscal.

clozano@diarioch.com.mx