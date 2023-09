No hay claridad sobre planes educativos: Zendejas

Chihuahua.- Ante la controversia constitucional promovida por gobierno del estado para impedir la distribución de los libros de texto gratuito, el secretario general de la Sección Octava del SNTE, Eduardo Zendejas, indicó que no existe claridad sobre los planes de estudio que se deben impartir.

Dijo que la controversia únicamente aplica para la no distribución de los libros más no para no aplicar los planes de estudio 2023.

Ante esto, dijo que las autoridades educativas del estado han recomendado continuar con el plan 2017 cuando este ya está agotado y por lo tanto se pone en riesgo el ciclo escolar 2023-24 y Chihuahua es el único estado que lleva una educación distinta.