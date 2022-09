No han invitado a Bujanda a Secretaría de la UACH

Chihuahua.– La diputada Georgina Bujanda, expresidenta del Congreso del Estado, no descartó una posible integración a la estructura de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), según dijo la misma legisladora al ser cuestionada sobre los rumores que la colocan en la Secretaría General universitaria.

“Pertenezco a la comunidad universitaria desde hace 20 años, estoy orgullosa de la Universidad Autónoma de Chihuahua; no hay invitaciones formales como tal, pero sí decirles que en dado caso sería un honor para mí”, declaró.

También dijo contar con excelentes relaciones al interior de la institución, por lo cual no resulta extraño que su nombre se contemple para ocupar un puesto al interior de la UACH.

“Al final del día el rector electo es el director de mi facultad, donde he dado clases y, si ustedes se fijan, también con otros rectores y autoridades de la universidad llevamos una buena relación”.

Sobre su suplente, Margarita Blackaller, dijo: “es una extraordinaria persona y una extraordinaria funcionaria y estoy seguro que se va a desempeñar en donde esté”.

“Yo no descarto ni confirmo, no tengo invitaciones formales pero para mí es un honor, simplemente, que me consideren al interior de la universidad”, concluyó.