No habrá cacería por placas viejas

Chihuahua, Chih.- El subsecretario de Movilidad, César Komaba, declaró que no habrá cacería o persecución de vehículos por placas anteriores, una vez que se agote el plazo para efectuar el canje.

Mencionó que tampoco habrá aseguramiento de unidades, ya que solamente se aplicará la infracción correspondiente por no hacer el canje.

Expuso que hasta ahora no se ha dado otra indicación al respecto, pero destacó que no será la prioridad de la dependencia buscar quien no porte las placas nuevas.