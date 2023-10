No ha hecho nada por Juárez y con espectaculares por todo el estado: Gabriel Díaz

Chihuahua.- La aparición de anuncios espectaculares que promocionan la imagen de la diputada estatal de Morena, Rosana Díaz, fue blanco de críticas por parte del dirigente estatal de Morena, Gabriel Díaz, quien reprobó la contratación de dichos espacios publicitarios.

“Debería de darle vergüenza estarse postulando para el Senado, cuando no hace una sola acción por los juarenses y eso genera el hartazgo general en la población, pero bueno, que se diviertan, ahí tiene un pleito interesante con la señorita Andrea (diputada Andrea Chávez)”, declaró el líder panista.

Díaz Negrete adelantó que durante la semana presentará una queja y solicitará al Instituto Estatal Electoral una investigación puntual sobre los costos y sobre quién pagó la publicación de los espectaculares.

'Yo no contraté los espectaculares'

Por su parte, la diputada Rosana Díaz negó la contratación de los espacios publicitarios que se encuentran en diversos puntos de la capital de Chihuahua, como en la avenida Teófilo Borunda y calle María Luisa.

“Yo no contraté los espectaculares ni pagué por esos espectaculares, fue una revista que me hizo una entrevista y no ni siquiera la he visto. Cuando pagas, casan algo a tu gusto y la verdad no me gustó esa foto”, declaró la diputada.

Reconoció que tiene aspiraciones al Senado y negó de manera rotunda tener un conflicto político en contra de la diputada Federal, Andrea Chávez, quien también aspira a una curul como senadora.

“Yo no traigo pleito con nadie y el segundo lugar Andrea es una compañera del movimiento que respeto, admiro, es amiga de lucha y como con ella con todas mis compañeras, es tiempo de mujeres”, concluyó Díaz Reyes.