No funciona estrategia de abrazos: Mario Vázquez

Ciudad Juárez.— Ante la ola de ejecuciones y masacres que registra Chihuahua en varios de sus municipios, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles, señaló que no está funcionando “la estrategia de los abrazos” del Gobierno federal y destacó que, en contraparte, la gobernadora María Eugenia Campos está mostrando incluso voluntad política al acudir a los epicentros de la violencia, como el caso de Cerocahui.

Antes de la realización del primer conversatorio para la Reforma Integral a la Constitución Política de Chihuahua ayer en Juárez, el legislador panista desglosó los grandes cambios que plantea esta reforma, pero destacó que la violencia no sólo tiene presencia en esta entidad, sino en todo el país. “Es una dinámica nacional”, dijo.

En entrevista con El Diario, Vázquez Robles también tocó el tema político. Aseguró que luego de ganar la gubernatura, el PAN chihuahuense es un ejemplo de cómo se debe contener a Morena, y sostuvo que Campos está concentrada en gobernar antes que ser candidata a la presidencia del país en 2024, aunque sostuvo que, de alzar la mano, el panismo local va a apoyarla.

“Yo la veo prendida totalmente en su trabajo. Para un político el trabajo significa la posibilidad de llegar a otro nivel. Yo la veo desvelándose, trabajando día y noche, a favor del ciudadano”, afirmó el también exdirigente estatal del Partido Acción Nacional.

“Al ganar la elección 2021 estamos en una buena condición como estado para ser ejemplo de cómo se debe contener a Morena”.

Sobre la iniciativa privada

El legislador aseguró que no está viendo saludable que este país crea que va a poder avanzar en la ayuda a los más humildes si no tiene el apoyo de esta fortaleza de la productividad.

“El Gobierno no tiene una fábrica de billetes, no creemos que denostando la actividad privada, rechazándola, calificándola como fífí o aspiracionista, puedas obtener la solidaridad de la población”, señaló en torno a cómo se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador a muchos de los empresarios mexicanos.

“Este país no tiene viabilidad si no haces que la iniciativa privada cumpla con su función, sea solidaria y apoye a través de la tributación, la generación de empleos, para que la sociedad en su conjunto viva mejor”, planteó.

Alianzas entre partidos

En este tema electoral, de cara a 2024, señaló que las alianzas del PAN con otros partidos políticos, en este momento, son imprescindibles, pero habrá que ver si es necesario que en ellas esté el PRI.

“En los seis estados que hubo elecciones, en cuatro había alianza, en dos se dio el resultado favorable; eso creo que habla bien, si se trabaja bien la alianza, si se tiene un sentido de para qué quieres gobernar, porque no solamente es ganarle a Morena”.

“Si queremos eso, tenemos que hacer una gran alianza en lo que queremos para el futuro para el país”, destacó. Pero todo tiene que medirse, reconoció.

“Hay que saber percibir la realidad y el sentir ciudadano, que eso nos dé la pauta para saber si es con el PRI o con el PRI ya no, saber si otras fuerzas políticas, sobre todo las fuerzas sociales, se pueden incorporar a un gran proyecto de nación, que tenga lógica, no solamente el diagnóstico”.

Sobre la gobernadora, el panista abundó: “Maru está muy enfocada en su trabajo como gobernadora; como muchos ciudadanos es un activo político para el PAN. Chihuahua se ha mantenido en la dinámica mayoritaria a favor del PAN, pero Maru tiene mucha responsabilidad.

Tiene una gran cercanía con los ciudadanos, experiencia probada como alcaldesa, actualmente como gobernadora, y está empezando a dar resultados; tiene carisma envidiable para muchos, no fácilmente se puede ver en cualquier político, pero también tiene la responsabilidad de gobernar Chihuahua”.

El Congreso del Estado inició ayer el primer foro para escuchar a los diversos sectores para la reforma integral a la Constitución.

Y sobre eso, destacó que todas las fuerzas políticas en el estado están haciendo su primer esfuerzo de acuerdo de una iniciativa, un documento que se someterá a consulta a través del mecanismo de parlamento abierto, que comprende consultas a sectores especializados y de interés legítimo.

El primer tema es el de derechos humanos, destacó Vázquez, porque al final de cuentas una constitución contiene normas, principios, reglas generales; “nuestra constitución tiene que estar alineada a la Constitución federal, a las leyes generales en cada materia, a tratados internacionales”, reiteró.

Protección de los derechos humanos

Expuso que, desde el privilegio a los derechos humanos, porque de ahí parte la relación Estado-Gobierno, hay una serie de disposiciones que hay que elevar a rango constitucional en el ámbito estatal para promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

Dijo que aquí se plantea fortalecer la participación de los ciudadanos en el Gobierno mismo a partir del concepto de gobernanza democrática, que implica que en el diseño de las políticas públicas venga la participación de los ciudadanos, de los especialistas, de la academia y de los sectores, para que desde el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación se lleve la mayor participación ciudadana que logre aglutinar talento, esfuerzos y visiones, eliminando parte de discrecionalidad del gobernante que se asume como representante del todo y que lo que propone está bien.

Vázquez enfatizó que hay una mayor conciencia de este grupo parlamentario respecto del momento que vive el país, de la necesidad de reivindicar la acción del diputado, tan demeritada.

Grupos criminales se fortalecen, señala

En el tema de la violencia, aseguró que ésta se vive en todo el país y dijo que Chihuahua no se sustrae de la dinámica, poniendo como ejemplo los recientes enfrentamientos armados en Jalisco y Zacatecas, o los dos turistas canadienses que acaban de asesinar en el estado de Quintana Roo.

“Yo tengo mis hipótesis, a mi juicio no está funcionando la estrategia de los abrazos de parte del presidente en este Gobierno federal”, señaló. “Pareciera que los grupos se fortalecen a partir de la opinión que se da desde el Gobierno federal de que se está cuidando también a ellos, como si la delincuencia fuera algo que tengamos que admitir como necesaria”.

“El Estado también, por supuesto, pero revisa lo que está pasando en el país, que te encuentras al presidente tratando de lavarse las manos y a la gobernadora (Campos) al frente de los problemas, atendiendo incluso desde el lugar de los hechos”, insistió.

“Entonces, la actitud tiene mucho que ver, la actitud es fundamental y lo que tú comunicas cuando hay la fortaleza, la valentía, la gallardía, cómo se da con nuestra gobernadora atendiendo aquí en Juárez, está con claridad manifestada la voluntad política”, agregó.

Dijo que desde el Congreso será necesario modificar y visualizar qué leyes hay que ajustar para que no siga ocurriendo la impunidad, como una forma de hacer un frente a esta ola de hechos delictivos que se viven en las distintas regiones del estado.

“Creo que la impunidad es este elemento que se convierte en un incentivo perverso para delinquir cuando no se castiga con eficacia a quienes cometen un delito, y no me refiero solamente a los delitos de alto impacto (…) Hay una serie de delitos quizá menores que van convirtiendo en la violencia y el actuar mal en un actuar regular”, comentó, y dijo que un ejemplo de lo que debe hacer esta Legislatura está en las reformas al código penal en cuanto a las penas a los delincuentes.