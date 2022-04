No están solos, dice Maru a familias de agentes asesinados

Ciudad Juárez.— Los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que el pasado fin de semana perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, fueron homenajeados ayer por sus compañeros, familiares y por las autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En la ceremonia la mandataria ofreció total apoyo a las familias y aseguró que “no están solos” para luego agregar que estos “crímenes no van quedar impunes”.

Alejandro Domínguez Cabrales, primer comandante de la zona Noroeste y el agente Gil Manuel Malo Solano fueron emboscados por un grupo armando la tarde del viernes en la carretera Juárez-Casas Grandes; en este ataque también perdieron la vida cuatro civiles.

Ezequiel Emmanuel Ortiz Fierro, comandante del Grupo de Operaciones Tácticas fue atacado a balazos en el exterior de su vivienda la mañana del domingo y las balas también alcanzaron a su esposa María Vianey Galván Sandoval.

Los ataúdes de Domínguez y Ortiz, cubiertos con la bandera mexicana, fueron llevados hasta la explanada de la Fiscalía de distrito Zona Norte, ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos mientras que en el lugar de Malo Solano solo se colocó su fotografía por decisión de su familia pero recibió los mismos honores que sus dos compañeros.

Las primeras filas eran ocupadas por niños, todos ellos familiares de los agentes caídos, una de ellas Hadara Domínguez de unos cinco años de edad hija del comandante Alejandro Domínguez, quien sostenía en sus manos una rosa blanca y un dibujo que decía “Te amo papá”.

La gobernadora abrazó a los familiares que lloraban la ausencia de los agentes y montó guardia de honor junto con el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, el fiscal de distrito Jesús Manuel Carrasco Chacón, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, los secretarios de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Gilberto Loya Chávez y César Omar Muñoz Morales, entre otros funcionarios y autoridades de la Agencia Estatal de Investigación; luego entregaron una placa con el reconocimiento a cada una de las familias.

“Nos inspiran por su valentía a todas y todos lo que pertenecemos a la Agencia Estatal de Investigación, solamente muere quien es olvidado, a ustedes los recordaremos siempre porque dejaron huella en nuestra institución”, expresó el comandante Adán Herrera al hacer uso de la palabra.

Y agregó “nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que hemos normalizado y aceptamos que así es esto y cuando nos toca, toca pero no, no es normal, debemos ser más cautelosos y no permitir que estos criminales vuelvan a asesinar un policía más”.

En el lugar se realizó el pase de lista y al escuchar los nombres cada uno de los agentes fallecidos, sus compañeros gritaron tres veces “presente”, acto seguido se realizaron los disparos de salva y posteriormente se encendieron las sirenas de las patrullas.

“Llevaron a cabo sus labores con lealtad, ahínco y valentía, cumpliendo a cabalidad el juramento que un día le hicieron a la sociedad, su muertes no van a quedar impunes, sabemos que no hay palabras que brinden consuelo ante estas irreparables pérdidas pues nuestros compañeros dejan un gran vacío en sus hogares y en la AEI, así mismo quiero hacer extensivo el reconocimiento a quienes han redoblado los esfuerzos para esclarecer estos lamentables hechos, por ello mi solidaridad y deseos de pronta recuperación al compañero Roberto del grupo de Reacción quien se encuentra hospitalizado”, expresó el fiscal Roberto Fierro.

La gobernadora aseguró a las familias que recibirán justicia y que sus deudos contarán con todo el apoyo del Gobierno del Estado.

“Les ofrezco un abrazo sincero, mi solidaridad y por su puesto mi total apoyo para afrontar esta pérdida que ha sido dolorosa para todo el estado de Chihuahua”, expresó.

“Lamento profundamente que el gran trabajo realizado por los elementos de la Fiscalía General del Estado haya despertado actos tan cobardes como los que le arrebataron la vida a nuestros compañeros”, agregó.

“A los familiares de los agentes caídos les digo ‘no están solos’, aquí están representados los tres órdenes de Gobierno para dejar un mensaje claro, estos crímenes no van quedar impunes”, manifestó.

La gobernadora también rindió homenaje a María Vianey Galván Sandoval, esposa del comandante Ortíz quien perdió la vida en el mismo hecho.

“Una mujer dedicada, leal y valiente para con su marido, con su familia y para con su ciudad, tengan por seguro que pondremos el mismo ímpetu en el esclarecimiento e impartición de justicia por su pérdida”, mencionó.