‘No esperaba justicia a medias’

Chihuahua— La diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso, confesó que esperaba una sentencia uniforme del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua, “no esperaba una sentencia a medias”, reiteró.

El sábado por la noche, el pleno del TEE consideró responsable de violencia política de género al coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, y exculpó a otros ocho integrantes de la bancada, dentro del procedimiento especial sancionador PES-048-2024 iniciado por la denuncia de la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, contra sus compañeros.

El proyecto de sentencia planteado por el magistrado Hugo Molina consideraba que todos los legisladores incurrieron en actos de violencia política; sin embargo, la magistrada Roxana García y el magistrado Gabriel Sepúlveda, manifestaron que fue sólo el coordinador a quien podían atribuírsele dichas conductas.

El Tribunal declaró la existencia de violencia política contra Terrazas Porras y su resolutivo final ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; también instruyó dar vista a la Fiscalía General del Estado para investigar si existe algún delito penal y ordenó a Cuauhtémoc Estrada dar una disculpa pública en la próxima sesión del Congreso, así como tomar cursos en materia de género.

Al respecto, Terrazas Porras consideró que en el tribunal “quedaron cortos” al determinar una sanción sólo en contra del coordinador de la bancada de Morena, el diputado Cuauhtémoc Estrada, y no fincar responsabilidades hacia todas y todos los legisladores a los que acusó por violencia política de género.

“Estoy tranquila, esperaba justicia del TEE pero se quedaron cortos, dejaron sólo al coordinador de Morena y no a todos; porque todos me dejaron sola en mi primera y segunda toma de protesta, todos orquestaron el abucheo hacia una servidora durante la visita de la candidata presidencial. Todo el equipo participó en esa y otras agresiones, el diputado Carrera me gritó espuria y hay una serie de hechos documentados que hablan por sí solos”, declaró.

Pero esto apenas comienza, aseguró la presidenta del Poder Legislativo, quien mencionó que el próximo martes decidirá con su equipo jurídico si habrán de acudir a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar la decisión del Tribunal de Chihuahua, y pedir sentencia en contra de la totalidad de los integrantes de la bancada morenista.

“Todos se juntaban para formar las iniciativas sin mí, todas y todos presentaban iniciativas sin incluirme, trataron de expulsarme del partido, de la bancada y todo el grupo parlamentario realizó acciones que violan mi derecho como diputada a tomar mis propias decisiones”, insistió.

Antes de concluir la entrevista, Terrazas Porras reafirmó su confianza en los órganos autónomos y en la ley, sin embargo, adelantó que seguirá pidiendo justicia “porque el Tribunal (Estatal Electoral) aplicó una justicia a medias, cuando debió ser pareja”. (César Lozano T. / El Diario)