‘No es posible jurídicamente sancionar a César Duarte’

Chihuahua.- Ernesto Aviléz, integrante de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, explicó no habría sanción jurídica alguna en contra del exgobernador César Duarte al faltar al respeto a la juzgadora de Control, Delia Valentina Meléndez, el pasado jueves 30 de noviembre durante una diligencia.

“No pasa nada, yo creo que efectivamente hubo un exceso por parte de César Duarte, que tiene un problema físico y ahora parece que lo tiene mental, el hecho de faltarle al respeto a la juez, decirle amoral y luego decirle que está prostituyendo la justicia, son cosas que no se… son insultos que no se pueden soportar”, dijo en entrevista telefónica.

Destacó que la figura encargada de regular el orden en la audiencia, es la jueza o juez, basado en los principios de inmediación, el cual habla de que todos tienen que estar presentes en la diligencia, pero que también estaba el principio de conducirse con respeto.

“Escuchando el audio, no creo que la jueza tenga alguna responsabilidad, al contrario, yo creo que fue César Duarte el que se pasó de todo esto, si bien es cierto que la jueza pudo haber hecho una omisión o cometido alguna falta, están las vías expeditas para hacerlas valer pero por medio de la ley, no gritonear ahí, si no imagínese, todo el mundo estaría gritando”

Otro de los puntos que abordó el abogado, es que los acusados cuentan con sus representados legales, para que les interpreten los argumentos que está basando la juez.

“Al final es para que comente algo (el ex gobernador), pero no para que insulte, yo creo que ahí es un exceso del ex gobernador porque además, acostumbrado siempre a tomar la palabra al final de cada audiencia, yo creo que eso es un exceso de él”

Ernesto Aviléz comentó que un cambio en la medida cautelar en el sentido de que dejará la prisión preventiva, no se tendría que dar forzosamente por el hecho de que el acusado fuera exgobernador, o porque logró la construcción del Tribunal Superior de Justicia.

“Aquí lo malo es que le pase el síndrome de Javier Corral, piensan ellos que por haber alcanzado la gubernatura, son los mejores de todo Chihuahua, no hay nadie como ellos, cuando lo único que deberían de hacer es cumplir con su trabajo”, citó.

Ernesto Aviléz comentó que no debe perderse nunca de vista que durante el proceso penal, el ex gobernador es imputando y que la defensa debe de tener en mente que hay muchos recursos legales para conseguir el cambio de medida cautelar.

Ante esto, destacó que la defensa debe de plantear otra estrategia y no quedarse en el sentido de buscar un cambio de medida cautelar, solamente porque piensan que la jueza les faltó al respeto.

“Yo creo que como litigante, nos queda muy claro que debemos ser respetosos con el Tribunal y con quien encabeza el Tribunal”, finalizó.