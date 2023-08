No descarta IP ruptura entre Estado-Federación

Chihuahua, Chih.- El presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, no descartó que exista una ruptura de la Federación con el Estado a raíz de la suspensión obtenida para evitar la distribución de libros de texto, lo que, dijo, es un escenario no deseable.

Durante la presente semana, Morena realizó una marcha en defensa de los libros de texto gratuitos en los que se lanzaron consignas contra Maru Campos por haber tramitado la controversia constitucional, de la que derivó que la entrega de libros en la entidad fuera suspendida.

Esta suspensión también fue blanco de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a la mandataria estatal de “politiquera, conservadora y reaccionaria” durante una de sus conferencias de prensa matutinas.

El pasado jueves, la gobernadora María Eugenia Campos Galván sostuvo que son constantes los ataques y amenazas que se emiten desde el Gobierno Federal, no sólo en contra de Chihuahua, sino de Coahuila y Aguascalientes, estados que también se han posicionado en contra de los nuevos libros de texto gratuito.

Además, la gobernadora reparó en que el presidente utiliza sus conferencias “mañaneras” para lanzar embates directos hacia su persona y su administración sólo por expresarse en contra de las políticas del gobierno federal.

El líder empresarial señaló que lo esperado es que no ocurra dicha ruptura pues se vive en una Federación, en donde es importante la convivencia y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, no obstante, dijo, al conocer el perfil y liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cada vez radicaliza más sus posturas, no se descarta este escenario.

Lamentablemente, agregó Carrejo Orozco, los rasgos autoritarios “se van acentuando más en el Gobierno Federal”, y cuando algún gobierno local o la propia sociedad se muestra inconforme con alguna decisión, de manera inmediata vienen las represalias.

Advirtió que estas acciones se radicalizarán más en la recta final de la actual administración federal.

Advierte Coparmex que embates se radicalizarán en la recta final de la administración