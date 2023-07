No descarta CCE interés por rutas de transporte

Chihuahua, Chih.- Con las tarifas actuales es sustentable la operación del transporte público, por lo que no se descarta que podría existir interés de empresarios por manejar concesiones de rutas que actualmente no dan servicio, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Baeza Mares.

“Sí creemos que definitivamente existe interés, más si se presentan esquemas crediticios con apoyo del Estado para renovar las unidades”, dijo el líder empresarial.

Consideró Baeza Mares que es importante que el Gobierno del Estado en esta nueva etapa presione para la renovación de unidades, aunque en algunos casos se ha pedido flexibilidad debido a que los concesionarios vienen de momentos muy complicados en materia económica, dijo.

El escenario ideal, añadió, es que los concesionarios cumplan con la modernización de unidades y aquellos que conocen bien las rutas y tienen experiencia, pudieran invertir en concesiones de rutas que actualmente no dan servicio.

Por su parte, Salvador Carrejo Orozco, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que el organismo siempre favorece el que exista este tipo de oportunidades para el sector empresarial, pues parte de la filosofía es que el sector productivo de manera subsidiaria participe con el Gobierno en sus distintos órdenes para resolver los problemas de la comunidad.

Expuso que si bien no tiene conocimiento de algún empresario que esté dispuesto invertir en concesiones de transporte, no quiere decir que no haya interés.