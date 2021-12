No aparece en el listado de proveedores

Tomada de internet | Fotografías de la Plataforma de Transparencia no muestra resultados Tomada de internet | Fotografías de la Plataforma de Transparencia no muestra resultados Tomada de internet | Fotografías de la Plataforma de Transparencia no muestra resultados

Chihuahua.— La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no tiene el registro de Kenny Arroyo González como parte del padrón de proveedores y contratistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en el 2019, año cuando se le otorgó un contrato por un monto superior a los dos millones de pesos para realizar el estudio del modelo educativo. De acuerdo con dicha página, todos los entes públicos del país deben ingresar a la plataforma la información pública de oficio; entre ésta, lo relacionado con los proveedores y contratistas que pueden realizar convenios, según el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Sin embargo, en la PNT no se tiene registro de Arroyo González como proveedor de la UACH, al menos en el año 2019, ya que el 1 de febrero de ese año Kenny Arroyo firmó un contrato para llevar a cabo una investigación y antropología social para determinar el contexto en el que se llevará a cabo la implementación del nuevo modelo educativo. En la misma plataforma, en el menú de contratos de obras, bienes y servicios, tampoco está registrado el nombre de Kenny Arroyo, también está contemplada en Estudios Financiados con Recursos Públicos. El contracto signado entre Arroyo González y la UACH, es por dos millones 100 mil pesos más IVA, del que se entregó un anticipo del 50 por ciento al momento de la firma y el resto en 12 mensualidades de 87 mil 500 pesos más IVA.