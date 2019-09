Niño acusa a su maestra de golpearlo; ella lo niega

Parral.- Un niño estudiante de la escuela primaria Josefa Solis de Lozoya acusa a su maestra de haberlo presuntamente maltratado y dejarle marcas en la espalda y los brazos, la docente negó haberlo golpeado o haberle hecho alguna agresión.

Ante este medio de comunicación, una madre de familia interpuso una denuncia pública en contra de una maestra que da clases a su hijo en la escuela primaria Josefa Solis de Lozoya en segundo año, esto luego de que el pequeño señaló que había sido maltratado.

Según indicó la madre de familia, su hijo es un niño bien portado, sin embargo ya no quería ir a la escuela en este ciclo escolar y desconocían el motivo por el cuál decía que ya no iría.

Detalló que el día de ayer que lo recogieron en la escuela y lo notaron raro, pero este no quiso decir nada del porqué su actuar, por lo que después se percataron de que tenía unas marcas en los brazos y en la espalda, imaginando que eran rasguños.

Asimismo explicó la madre que el pequeño estaba también emocionalmente dañado, por lo que al preguntarle sobre quién le había hecho el daño, no quería decir al principio, sin embargo momentos después dijo que había sido su maestra.

Resaltó que ya tienen un año de conocer a la maestra y no creyeron que fuera la maestra, esto debido a que tiene problemas con una compañera de la escuela, pero negó que se tratara de la pequeña quien le hiciera el daño.

El niño no quería que le preguntara a la maestra por más que le señalaban que estaba mal, además de que no quería mencionar de nuevo que había sido su docente, fue hasta la noche dijo la verdad y señaló nuevamente que fue la maestra quien le había hecho las marcas.

Hoy por la mañana acudieron a las instalaciones de la escuela primaria Josefa Solis de Lozoya para hablar con la maestra, sin embargo ella negó haberlo golpeado o hecho un maltrato, pero momentos después, señaló la madre del niño presuntamente maltratado, que la maestra dijo que aceptaría que fue ella quien le hizo las marcas, con la condición que él niño se fuera de la escuela.

Ante esto, la madre del niño se negó y señaló que acudiría a interponer su denuncia correspondiente por maltrato en contra de la maestra.