Niegan visitas a familias de detenidos

Tomada de internet

Chihuahua— Familiares de los tres agricultores detenidos por el enfrentamiento en la presa La Boquilla denunciaron que en al menos tres ocasiones les han negado visitas en la Unidad de Bajo Riesgo (UBR), mejor conocida como “la peni de la 20”.

De manera anónima por miedo a represalias, externaron que dicha situación de negarles las visitas a sus familiares, los cuales están desde el mes de febrero en la UBR, los ha tenido en una situación de desesperación, más porque no les dan un motivo o justificación para su ingreso los sábados.

“Mientras ellos no salgan, nosotros no estamos bien, mientras ellos no estén con nosotros, esto será muy largo”, externó una de las familiares vía telefónica, mientras abordaba el tema de la fecha de la audiencia para debatir las medidas cautelares, comentando que no les habían dicho si ya estaba agendada.

Expresó que el pasado sábado les negaron por tercera ocasión el acceso a las visitas, poniéndoles de pretexto que por la contingencia sanitaria del Covid-19 no se podía pasar.

“Van como dos o tres veces que no nos han dejado entrar, nos dejaron una, una no, una sí y así”, explicó el calendario con el cual han podido llevar a cabo sus visitas.

fmartinez@diarioch.com.mx