Niegan liberar a González Tachiquín

Chihuahua.- El juez Luis Carlos Flores negó revocar la prisión preventiva en contra del ex titular de Educación, Marcelo González Tachiquin, acusado por peculado por un millón 700 mil pesos.

Así lo determinó hoy en una audiencia de revisión de medidas cautelaras, solicitada por la defensa del exfuncionario, sin embargo el juzgador consideró que no existen condiciones para que lleve el proceso en libertad.

"Si entendí en español lo que dijo", respondió González Tachiquin en tono sarcástico al ser cuestionado por el juez si había comprendido el redolutivo.

Entiendo que puede no estar de acuerdo pero esta pregunta es importante para saber si ha entendido, expresó previamente el juez.